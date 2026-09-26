SKYNEA亮相紐約時裝週 AR眼鏡跨界時尚進軍全球

SKYNEA三款定制AR眼鏡於The Blonds 20週年大秀亮相

當水晶緊身衣與AR即時字幕同時登上伸展台，科技與時尚的界線正被重新定義。新興AR穿戴品牌SKYNEA於9月15日假曼哈頓161 Water Street舉行新品展示會，並於紐約時裝週期間，攜三款為The Blonds 20週年大秀量身打造的定制AR眼鏡驚豔亮相，正式啟動全球市場布局。

9月16日登場的The Blonds 20週年大秀星光熠熠，包括Paris Hilton、Aquaria、Gigi Gorgeous、Dominique Jackson、Emira D’Spain、Susanne Bartsch、Brooklyn Van Zandt、Aqua及Lion Babe等時尚、娛樂及創意界名人齊聚。以誇張廓形與水晶刺繡著稱的The Blonds，此次與SKYNEA合作，將MicroLED光波導顯示技術融入雕塑感鏡框與華麗高定服裝，讓科技顯示成為造型表演的一部分。

不同於多數品牌將智能眼鏡定位為生產力工具，SKYNEA刻意將其定義為生活方式配飾。最新原型機重量控制在50克以內，搭載高通驍龍處理器、MicroLED顯示系統，最高亮度1500尼特，解析度640×480，視場角25度，透過光波導技術將數位資訊直接投射至視野，減少對手機的依賴。

本次主打功能為即時端側翻譯。使用者可預選目標語言，與不同語言人士對話時，翻譯文字即時顯示於鏡片上，無需低頭看手機或中斷眼神交流。品牌表示，該功能適用於國際旅行、商務洽談、展會交流及日常跨文化溝通，盼降低語言隔閡。

硬體方面，眼鏡搭載Sony IMX681感光元件，支援拍照錄影，配備五麥克風陣列與雙高保真超線性揚聲器，支援Wi-Fi 6及Bluetooth 5.4，可透過語音指令、按鍵及智能戒指操作，兼容Android與iOS，日常續航達8小時以上，並整合AR提詞、AR導航及即時字幕等功能。

SKYNEA的野心不止於眼鏡。公司正布局互聯時尚配飾矩陣，計畫推出智能戒指、智能胸針及智能手鐲，與眼鏡聯動，讓使用者無需頻繁拿出手機即可完成接聽、翻譯與拍攝。在品牌構想中，眼鏡與珠寶不再是獨立硬體，而是可融入日常穿搭的互聯系統。

此次是SKYNEA首次登上國際時尚舞台。公司透露，未來將於Kickstarter啟動眾籌，並逐步推進全球推廣，探索AR技術在翻譯、導航及人機交互的更多應用。從伸展台的聚光燈到日常生活的智能互聯，SKYNEA正試圖搭建科技與時尚的新橋梁。