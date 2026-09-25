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家門口的醫療新選擇：百康仁德小頸醫療中心一站式照顧全家健康，一週七天仁心守護

紐約訊
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北方大道252-20號的百康仁德小頸醫療中心
北方大道252-20號的百康仁德小頸醫療中心

孩子看兒科、成年人做常規預防檢查、長者管理高血壓和糖尿病等慢性疾病—一家人的醫療健康需求，過去往往要奔波於不同診所、協調不同時間。如今，皇后區小頸（Little Neck）及周邊家庭在家門口就能獲得更便捷、更連貫的醫療照護。百康仁德（Rendr）小頸醫療中心已於9月1日正式開業，為皇后區小頸及周邊社區帶來值得期待的醫療新選擇。

百康仁德小頸醫療中心提供內科全科、家庭全科，以及兒童及青少年專科服務，涵蓋日常看診、疾病預防、健康篩查和慢性病管理。對上班族、家長和老年患者而言，一週七天營業意味著更靈活的就診安排，讓工作日、課後與長者持續照護都更容易協調，也減少因時間不便而延誤就醫的情況。

對百康仁德而言，新診所的開業不僅意味著服務版圖進一步擴大，更意味著優質醫療真正走進社區、貼近患者的日常生活。

百康仁德醫療集團總裁Joe Moscola表示：「紐約華裔人口持續增長，我們也在加快把高品質的醫療服務帶到更多華人聚居社區，讓患者在離家更近的地方，就能獲得專業、親切並符合自身文化習慣的醫療服務。」

對很多患者來說，一次看診只是健康管理的起點。需要進一步檢查或轉診專科時，後續服務能否及時、順暢銜接，同樣關係到就醫體驗和健康管理的連續性。

作為一家「價值導向」（value-based）的醫療集團，百康仁德關注的不只是患者每一次看診，更重視疾病預防、早期發現和長期健康管理，讓醫療服務從解決眼前問題延伸到守護未來健康。

通過家庭醫生、專科醫生和醫療協調團隊的緊密合作，百康仁德為患者提供更連續的健康管理：根據年齡和健康風險安排相關疾病篩查，幫助及早發現健康問題；為糖尿病、高血壓等慢性疾病提供長期管理；需要轉診時，家庭醫生與專科醫生還可共享患者的健康信息，讓後續銜接更加順暢，減少來回奔波和不必要的重複檢查。讓每一次看診都順暢連接下一步，讓長期健康管理更連續、更安心、更省心。

百康仁德小頸醫療中心地址：252-20 Northern Blvd, Unit D, Little Neck, NY 11362，

預約電話：(646)453-5925；歡迎小頸及周邊家庭前來諮詢，把全家人的健康照護安排得更方便、更安心。更多醫生信息請瀏覽網頁：www.rendrcare.com。

3位醫生和1位執照護理醫師在小頸醫療中心組成專業醫療團隊。
3位醫生和1位執照護理醫師在小頸醫療中心組成專業醫療團隊。

精華 FAQ

  • 該中心已於9月1日正式開業，主要服務皇后區小頸及周邊社區家庭，讓居民能在家門口獲得更便捷的醫療照護與健康管理服務。

  • 中心提供內科全科、家庭全科以及兒童及青少年專科服務，涵蓋日常看診、疾病預防、健康篩查與高血壓、糖尿病等慢性病管理。

  • 其特色是重視預防、早期發現與長期管理，由家庭醫生、專科醫生和協調團隊合作，並共享健康資訊，讓轉診與後續照護更順暢。

皇后區 高血壓

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