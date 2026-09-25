「匯流大獎」擴展美國邀創作者和品牌共襄盛舉

RAD Intel 旗下公司 AV Communications（AVC）今日於 HubSpot UNBOUND 2026 大會上正式宣佈，「匯流大獎」（Confluence Awards）將於 2027年擴展至美國。此舉確立「匯流大獎」（Confluence Awards）作為北美跨國獎項的地位，旨在表彰多元族群創作者及其與品牌攜手合作的卓越成果，共同引領文化趨勢、驅動商業成長，並持續深耕加拿大 與美國兩地的跨界社群。

「匯流大獎」（Confluence Awards）匯聚美加多元內容創作者，繼首屆加拿大頒獎典禮圓滿收官，並一舉摘下2026年Summit Creative Awards銅獎殊榮，「匯流大獎」現廣邀品牌合作夥伴共襄盛舉，攜手推進北美地區的全新佈局。2027年度獎項將全面開放加拿大與美國的創作者提名，並計劃於兩地同步舉辦頒獎活動。

近年來自多元背景且長期缺乏發聲機會的創作者群體已成為品牌觸及受眾、建立信任並深入社群文化不可或缺的力量。然而，傳統產業獎項對他們的貢獻卻鮮少關注。「匯流大獎」（Confluence Awards）應運而生，旨在為這些創作者提供更廣闊的舞臺，嘉獎其跨越族裔、社群與國界的廣泛影響力。

獎項版圖的擴展正值創作者內容生態發展的重要節點，創作者在品牌傳播和文化參與中扮演著日益關鍵的角色。據高盛研究（Goldman Sachs Research）報告預測，全球創作者經濟規模將於 2027 年達到 4,800 億美元，較 2023 年近乎翻倍。AV Communications 創始人兼CEO Joycelyn David 表示：「產業風向已經改變。品牌日益將創作者視為觸及文化、建立信任、連結社群的核心管道。Confluence Awards 不僅跨越了各種文化背景，如今更跨越了美加邊界，正是為了給予內容創作者應得的肯定。」

2027年新增「年度最佳品牌合作獎（Brand Partnership of the Year）」類別，旨在表彰兼具出色創意、文化共鳴與可量化商業影響力的品牌與創作者合作案例。該獎項的設立反映了內容創作者在品牌策略中日益重要的角色，同時也為創作者與品牌行銷團隊搭建了展示舞臺，共同慶祝那些推動文化演進並創造實質成果的優質合作。

本屆共設有 13 個獎項類別，專門表彰在加拿大與美國之間連結受眾、融通社群的創作者。

提名開放給現居加拿大或美國、並活躍於社群媒體的內容創作者，接受自我推薦與協力廠商提名。

* 提名開放： 2026年9月16日

* 提名截止： 2027年1月8日

* 頒獎典禮與獲獎者公佈：2027年5月

2027 年度贊助及品牌合作機會現已全面開放，歡迎洽詢。媒體及合作夥伴聯絡人：

Tonia Au，AV Communications Inc.，[email protected]。