大同之光與菩薩本性慈善機構 本周六在紐約市舉辦「憬醒正念行」活動

大同之光 . 菩薩本性由德洋法師（左）帶隊，於9月19日參加世界日報主辦的「潮玩中秋．好市集」活動，與民眾熱烈交流切磋。

美國註冊慈善機構---大同之光（ Light of Oneness） . 菩薩本性 （Bodhisattva Nature）謹訂於9月26日本周六上午9時半至下午6時半，在紐約市 舉行「憬醒正念行 · Walk for Peace」活動，參與者將以正念徒步的方式完成約25公里的行程，包括行經紐約市布碌崙 、曼哈頓 與皇后區以及跨越威廉斯堡(Williamsburg)與皇后區（Queensboro）兩座橋樑，在街道與大自然中穿行。

大同之光負責人德洋法師說，這不只是一場挑戰體力的長距離徒步。25公里的道路上，每一步都是一次與自己的相處。當身體開始疲憊，當習慣性的抱怨和放棄出現，人也有機會重新觀察自己： 面對困難時，我通常如何反應？當身邊的人需要幫助時，我是否還願意伸出手？當自己疲憊的時候，我能否仍然保有對他人的善意？因此，這場正念行希望表達的是： 走出自己，走向他人，走向一個更加和平的世界。

源自北京的大同之光，兩、三年前在溫哥華登記，直至一、兩年前來紐約成立支部。大同之光希望通過持續的公益教育與社區服務，將傳統智慧、正念實踐與現代生活相結合，為不同年齡、不同文化背景的人提供有益身心的學習與體驗。該機構所開展的公益課程及活動堅持不收取課程費用，希望減少經濟條件帶來的參與門檻，讓更多人都有機會接觸有益身心的方法，並將所學真正帶回家庭、工作與日常生活之中。

參加「憬醒正念行」民眾無需預約，免繳報名費，自備飲水及簡單午餐，穿著輕便的健行衣著與鞋襪，於本周六上午9時半逕自到McCaren Park Parkhouse, Brooklyn，也可以到每一分段集合地點，詳情請電：626-769-7044，WeChat ID: Frank999chan, WhatsApp: 4168277891或查看

大同之光 . 菩薩本性網址： Website: Bodhinature.com， 電郵: [email protected]。