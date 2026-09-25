我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

大同之光與菩薩本性慈善機構 本周六在紐約市舉辦「憬醒正念行」活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
大同之光 . 菩薩本性由德洋法師（左）帶隊，於9月19日參加世界日報主辦的「潮玩...
大同之光 . 菩薩本性由德洋法師（左）帶隊，於9月19日參加世界日報主辦的「潮玩中秋．好市集」活動，與民眾熱烈交流切磋。

美國註冊慈善機構---大同之光（ Light of Oneness） .  菩薩本性 （Bodhisattva Nature）謹訂於9月26日本周六上午9時半至下午6時半，在紐約市舉行「憬醒正念行 · Walk for Peace」活動，參與者將以正念徒步的方式完成約25公里的行程，包括行經紐約市布碌崙曼哈頓與皇后區以及跨越威廉斯堡(Williamsburg)與皇后區（Queensboro）兩座橋樑，在街道與大自然中穿行。

大同之光負責人德洋法師說，這不只是一場挑戰體力的長距離徒步。25公里的道路上，每一步都是一次與自己的相處。當身體開始疲憊，當習慣性的抱怨和放棄出現，人也有機會重新觀察自己： 面對困難時，我通常如何反應？當身邊的人需要幫助時，我是否還願意伸出手？當自己疲憊的時候，我能否仍然保有對他人的善意？因此，這場正念行希望表達的是： 走出自己，走向他人，走向一個更加和平的世界。

源自北京的大同之光，兩、三年前在溫哥華登記，直至一、兩年前來紐約成立支部。大同之光希望通過持續的公益教育與社區服務，將傳統智慧、正念實踐與現代生活相結合，為不同年齡、不同文化背景的人提供有益身心的學習與體驗。該機構所開展的公益課程及活動堅持不收取課程費用，希望減少經濟條件帶來的參與門檻，讓更多人都有機會接觸有益身心的方法，並將所學真正帶回家庭、工作與日常生活之中。

參加「憬醒正念行」民眾無需預約，免繳報名費，自備飲水及簡單午餐，穿著輕便的健行衣著與鞋襪，於本周六上午9時半逕自到McCaren Park Parkhouse, Brooklyn，也可以到每一分段集合地點，詳情請電：626-769-7044，WeChat ID: Frank999chan, WhatsApp: 4168277891或查看

大同之光 . 菩薩本性網址： Website: Bodhinature.com， 電郵: [email protected]

精華 FAQ

  • 活動訂於9月26日本周六上午9時半至下午6時半，在紐約市舉行，起點為Brooklyn的McCaren Park Parkhouse，民眾也可在各分段集合地點加入。

  • 參與者將以正念徒步方式完成約25公里路程，途中會穿越街道與自然環境，並經過布碌崙、曼哈頓、皇后區，以及威廉斯堡橋與皇后區橋。

  • 主辦方希望透過長距離徒步，引導人們在疲憊與挑戰中觀照自己、減少抱怨、保持善意，進而走出自我、關懷他人，並走向更和平的世界。

紐約市 曼哈頓 布碌崙

上一則

長島非法按摩店被掃蕩就搬家重開 居民籲：究責房東

下一則

松柏之家社區服務中心 獲州議會10萬基建款
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「真光傳城」 9月重點聚會接力登場

「真光傳城」 9月重點聚會接力登場
啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚

啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚
華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援

華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援
9/11恐襲25周年世貿遺址讀名追思 首為毒塵病逝者默哀

9/11恐襲25周年世貿遺址讀名追思 首為毒塵病逝者默哀

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫