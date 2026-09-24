華語搖滾傳奇首度北美巡演汪峰2026「地平線」感恩節耀金神

感恩節夜，與汪峰相約金神體育館，重溫那些陪伴青春的熱血旋律，共同見證這場劃時代的北美首秀！門票有限，預購從速。

近代華語樂壇最具代表性與影響力的搖滾唱作巨匠——汪峰，將於2026年感恩節 前夕正式開啟萬眾矚目的首次北美個人巡演！本次巡演以「地平線」為核心主題，首站定於 2026年11月25日（星期三）深夜11時45分，在美東頂級娛樂地標康州金神體育館（Mohegan Sun Arena）隆重舉行。這不僅是汪峰出道三十載以來首度將個人演唱會完整編制帶到北美，更是海外樂迷近距離感受華語搖滾巔峰魅力的年度盛事。

汪峰畢業於中央音樂學院小提琴與中提琴專業，深厚的古典學院派底蘊，使他的搖滾創作自誕生之初便兼具恢弘的交響結構與深刻的哲思內涵。1990年代，他創立並帶領「鮑家街43號」樂隊橫空出世，以《晚安，北京》、《小鳥》等作品刺痛並撫慰了迷茫的都市心靈。

步入個人唱作時代後，汪峰以驚人的創作爆發力譜寫了無數傳唱整個華人世界的經典之作—從直擊內心深處的《花火》、《春天裡》，到激勵無數人追尋自我與理想的《飛得更高》、《怒放的生命》、《勇敢的心》，再到深沉反思時代命運的《存在》與《北京北京》。他的作品不僅是音樂排行榜上的常勝金曲，更是深刻烙印在時代記憶中的集體共鳴。

與許多沉浸於過往光環的歌手不同，汪峰在音樂創作上始終保持著「產量穩定、持續革新」的先鋒姿態。近幾年來，他更展現了跨越年齡與風格邊界的生命體悟：*2020年推出個人第13張原創專輯《2020》，以冷靜成熟的視角審視現代人孤獨且真實的精神困境；*2022年發行概念專輯《也許我可以無視死亡》，用更為厚重、洗鍊的人文筆觸直面時間、生命與終極宿命，口碑斐然；*近年更接連推出《人海》等全新單曲與創作，將古典弦樂、硬搖滾、電子元素與質樸的詩意民謠融會貫通。無論是激昂嘶吼還是深情低吟，他始終站在時代的觀察前沿，用音樂回應現實世界。

北美首秀：感恩節夜「跨越地平線、追逐光芒」

本次巡演命名為「地平線」，象徵著在迷茫、黑暗與風浪之後，對破曉之光的堅定追尋。汪峰及其頂尖幕後團隊將把國內大型體育場級別的聲光電配置與樂隊編制濃縮重組，以最高規格呈現在康州金神體育館的舞台上。當晚，汪峰將帶領全場過萬名歌迷高歌經典與新作，在搖滾的聲浪中點燃感恩節的熱烈狂歡。

【演出及購票資訊】*演出時間：2026年11月25日（週三）晚 11:45 PM*演出地點：康州金神體育館（Mohegan Sun Arena）*門票票價：$328 / $238 / $208 / $158 / $108（另加手續費；孩童同價）*網絡購票：可至 Ticketmaster 官方網站 訂購

【紐約地區線下實體售票點】*悠遊假期：212-271-1008*環宇假期旅遊：718-939-9069*飛揚旅遊：212-202-1668*美程旅遊：680-808-0806*皇家國旅：917-588-2662

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