我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

華語搖滾傳奇首度北美巡演汪峰2026「地平線」感恩節耀金神

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
感恩節夜，與汪峰相約金神體育館，重溫那些陪伴青春的熱血旋律，共同見證這場劃時代的...
感恩節夜，與汪峰相約金神體育館，重溫那些陪伴青春的熱血旋律，共同見證這場劃時代的北美首秀！門票有限，預購從速。

近代華語樂壇最具代表性與影響力的搖滾唱作巨匠——汪峰，將於2026年感恩節前夕正式開啟萬眾矚目的首次北美個人巡演！本次巡演以「地平線」為核心主題，首站定於 2026年11月25日（星期三）深夜11時45分，在美東頂級娛樂地標康州金神體育館（Mohegan Sun Arena）隆重舉行。這不僅是汪峰出道三十載以來首度將個人演唱會完整編制帶到北美，更是海外樂迷近距離感受華語搖滾巔峰魅力的年度盛事。

汪峰畢業於中央音樂學院小提琴與中提琴專業，深厚的古典學院派底蘊，使他的搖滾創作自誕生之初便兼具恢弘的交響結構與深刻的哲思內涵。1990年代，他創立並帶領「鮑家街43號」樂隊橫空出世，以《晚安，北京》、《小鳥》等作品刺痛並撫慰了迷茫的都市心靈。

步入個人唱作時代後，汪峰以驚人的創作爆發力譜寫了無數傳唱整個華人世界的經典之作—從直擊內心深處的《花火》、《春天裡》，到激勵無數人追尋自我與理想的《飛得更高》、《怒放的生命》、《勇敢的心》，再到深沉反思時代命運的《存在》與《北京北京》。他的作品不僅是音樂排行榜上的常勝金曲，更是深刻烙印在時代記憶中的集體共鳴。

與許多沉浸於過往光環的歌手不同，汪峰在音樂創作上始終保持著「產量穩定、持續革新」的先鋒姿態。近幾年來，他更展現了跨越年齡與風格邊界的生命體悟：*2020年推出個人第13張原創專輯《2020》，以冷靜成熟的視角審視現代人孤獨且真實的精神困境；*2022年發行概念專輯《也許我可以無視死亡》，用更為厚重、洗鍊的人文筆觸直面時間、生命與終極宿命，口碑斐然；*近年更接連推出《人海》等全新單曲與創作，將古典弦樂、硬搖滾、電子元素與質樸的詩意民謠融會貫通。無論是激昂嘶吼還是深情低吟，他始終站在時代的觀察前沿，用音樂回應現實世界。

北美首秀：感恩節夜「跨越地平線、追逐光芒」

本次巡演命名為「地平線」，象徵著在迷茫、黑暗與風浪之後，對破曉之光的堅定追尋。汪峰及其頂尖幕後團隊將把國內大型體育場級別的聲光電配置與樂隊編制濃縮重組，以最高規格呈現在康州金神體育館的舞台上。當晚，汪峰將帶領全場過萬名歌迷高歌經典與新作，在搖滾的聲浪中點燃感恩節的熱烈狂歡。

【演出及購票資訊】*演出時間：2026年11月25日（週三）晚 11:45 PM*演出地點：康州金神體育館（Mohegan Sun Arena）*門票票價：$328 / $238 / $208 / $158 / $108（另加手續費；孩童同價）*網絡購票：可至 Ticketmaster 官方網站 訂購

【紐約地區線下實體售票點】*悠遊假期：212-271-1008*環宇假期旅遊：718-939-9069*飛揚旅遊：212-202-1668*美程旅遊：680-808-0806*皇家國旅：917-588-2662

 為方便大紐約地區歌迷免除開車與停車煩惱，主辦方特設專線往返巴士，來回車票僅需 $35（孩童同價）：訂車票熱線：212-271-1008 或向各大售票旅行社洽詢。

精華 FAQ

  • 首站訂於2026年11月25日星期三晚11:45，在美東的康州金神體育館（Mohegan Sun Arena）舉行，屬於他首次把完整個人演唱會編制帶到北美。

  • 主題「地平線」象徵在迷茫、黑暗與風浪之後，持續追尋破曉與光芒，也呼應汪峰長年以音樂回應現實、激勵歌迷向前的創作精神。

  • 票價為$328、$238、$208、$158、$108，另加手續費，孩童同價；可透過Ticketmaster購票，也可到紐約地區多家旅行社購買，另提供往返巴士，車票為$35。

感恩節

上一則

假冒聯邦法警騙走1萬8000元 布碌崙華男最高判刑4年半

下一則

夏心悅「協商之膚」個展 透過不同材料探討傷痛療癒
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張敬軒《Unplugged II 北美特別版》音樂會 10/17 大莊家登台

張敬軒《Unplugged II 北美特別版》音樂會 10/17 大莊家登台
Yaamava' Resort& Casino中秋贈禮 抽李宗盛演唱會門票

Yaamava' Resort& Casino中秋贈禮 抽李宗盛演唱會門票
第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」10月隆重登場 以音樂獻禮美國250週年 呈獻華工史詩與林瓔傳奇 讀者獨享限時八折特惠

第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」10月隆重登場 以音樂獻禮美國250週年 呈獻華工史詩與林瓔傳奇 讀者獨享限時八折特惠
打擊樂家朱宗慶憶35年紐約情緣 11月率團全美巡演

打擊樂家朱宗慶憶35年紐約情緣 11月率團全美巡演

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎