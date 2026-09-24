慶祝中秋佳節《明月共笙歌》翠貝卡表演藝術中心呈現的精彩演出

「明月共笙歌 」與您歡度中秋佳節。

非營利組織 Celadon Youth旗下新成立的天青藍星世界樂團（Celadon Stars World Orchestra)，在中秋 9月27日（星期日）下午3點至5點，聯同多個非營利音樂與表演藝術團體為大紐約地區呈現的精彩音樂盛會。除了經典之美之外，天青藍星更願意帶給聽眾的，除了探索古老的和當今現世的各種音樂元素和創作可能性；還更是新穎的，不同的創意體驗。天青藍星的每一位成員都各是獨一無二的星星。大家是為了音樂，為了成就彼此，以精緻、出彩的樂目，展現民樂及新創藝術作品的媚力。

這次音樂會演出陣容，包括北美知名的板胡、二胡名家夏文杰先生；廣受美東古箏音樂愛好者熱愛，以七音古箏著稱的孫薇；和竹笛演奏家劉笑然；美東獨一僅有的中音笙專業演奏家金祖瑞等；和一群學有專攻，然而卻十分熱愛民樂的專業人士，一同組織起來的樂團。這些熱愛民樂的專業人士，包括了醫生（陳嘉偉）、藥劑師（翁夢昕）、教師（Jem Dyson, Ruth Stikes, Alison …)、工程師(陳肇良、鍾穎斌、王藝璇）、資深投資銀行人士（袁煥杰), 財經/管理/腦神經科研究生和博士生(李哲陽，熊書隽，及專業好手和資深的民樂愛好者（果然、張宇博、郭玉龍, 鄭國云、王世言、梁秀貞、王薇），等等。

這次的大樂隊，是以一種別開生面的，中西樂團嚐試著合作的方式來將經典再現。除了天青藍星的成員，這個音樂會特別遠從波士頓，邀請了西洋交響樂團、Horizon Ensemble，以及波士頓中國音樂家協會的成員聯袂演出。《明月共笙歌》的演出，希望能帶給大紐約地區的愛樂者，一種不同凡響的感覺！

《明月共笙歌》音樂會，以中秋、月亮，為題，以中西樂器的合作，古典與當代的互動，音樂、舞蹈、和戲曲的相互交織，帶給觀眾們一個非常豐富的文藝感受。

演出以兩首大型樂曲開場。《春江花月夜》，由三位傑出的琵琶音樂家鄭國云、張宇博和劉珂潯共同擔鋼。《葬花吟》是電視劇《紅樓夢》的插曲，由王立平作曲，這首《葬花吟》，由白玲麗老師擔任女聲獨唱的部份。男聲和女聲合唱，則由劉笑然的塤和翁夢昕的大笛來演繹。

此外，還有《雲想花想》，一首琵琶協奏曲，由楊瑾老師擔綱，更有遠從波士頓 Horizon Ensemble來的十幾位專業西洋樂手，一起奏出這首纏綿悱惻的愛情故事。

這場《明月共笙歌》的演出，還特別給觀眾們帶來了《人常久》在紐約的首演。《人常久》是一組套曲，是由12封受戰火分離的猶太人家書所譜成的歌曲。在來往的家書中，在其家書中的字裡行間中，我們讀到的是希望。作曲家採用許多猶太傳統音樂的原素。不同的民族，不同的傳統弦律，訴說的，原來是同一種感情；分享的，是同一種向陽而生的希望。

天青藍星還特別邀請了普林斯頓大學的爵士鋼琴和作曲家Vince di Mura和畢業於中央音樂學院的琵琶演奏家楊瑾，一同展開一埸奇幻且新穎的現代對話─《夢中醒來》，打破疆界，顛覆傳統。

這場表演也包括兩支舞蹈作品和一折京劇。《月華流光》代表著拒絕讓日常生活的壓力定義自己身份的女性的慶祝。晨韻舞團為我們帶來了一支活力十足的新疆風格維吾爾舞。京劇《貴妃醉酒》，由美東名旦賈永紅演出。生命中，有許多無可奈何的「不可控」。用最極致的繁華與最深沉的落寞，演繹了人世間普遍存在的得失與悲歡。

最後，以倆首大樂隊合奏收場：由孫薇擔任的古箏協奏曲《行者》。 這是一首融合了現代作曲元素與異國風情的古箏大作。樂曲帶有濃厚的西域色彩與前衛風格。《月兒高》，相傳為唐代宮廷曲調，由彭修文改編，描繪了月亮從東海升起，以及月光下大千世界的種種景色。

9月27日的《明月共笙歌》，是由高藇懷擔任音樂總監和指揮。高藇懷在新澤西州長大，6歲時加入天青藍星的青少年樂團、少年才情組。他畢業於布朗大學，並取得音樂與數學雙學位，並在波士頓音樂學院獲得管弦樂指揮碩士學位。除了管弦樂之外，高藇懷還活躍於歌劇與音樂劇的指揮工作中。他同時也是位鋼琴家、大提琴家和作曲家。

演出地點：翠貝卡表演藝術中心一號劇場(Tribeca Performing Arts Center, Theater I)，地址：190 West St, New York, NY 10013。免費入場，歡迎自願捐贈。門票預訂由翠貝卡表演藝術中心售票鏈接進行：http://tickets.tribecapac.org/one-journey-many-hearts；座位有限，預約定票者，請儘早定票。

特別說明：本次2026年9月27日演出活動的所有捐款（100%）將全數捐贈給特定的非營利組織，用於援助難民及移民家庭（特別是育有年幼子女的家庭）並提供相關救助。