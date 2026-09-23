月滿長島 醬香情長大文行「茅台中秋之夜」

大文行「茅台中秋之夜」完滿舉行。

秋風送爽，金桂飄香。在一年一度象徵團聚的中秋 佳節之際，大文行酒業「2026 茅台中秋之夜」於長島 著名的 North Hills Country Club鄉村俱樂部溫馨舉行。活動邀請了各界愛好茅台的新老朋友共聚一堂，在美酒、珍饈、光影與魔術、音樂的交織中，共用美酒、共慶團圓。

秋夜的 North Hills Country Club，燈火溫暖，美如童話，被佈置成溫馨的2026大文行「茅台中秋之夜」現場。賓客盈門，撲鼻而來的是茅台醇香和佳餚的香味，和新老朋友的歡聲笑語。在菜餚上，主辦單位出了最高規格的中西菜餚，包括緬因州 龍蝦、大蝦、生蠔、牛仔骨、北京烤鴨、烤乳豬等等數十道菜，同時提供了三款茅台雞尾酒供賓客在用餐時享用。

晚7時30分，中秋晚會主要環節正式開始。在熱烈的氛圍中，酒酣耳熱之際，全場嘉賓透過精心製作的短片，一同走進了貴州茅台深厚的歷史與文化傳承。茅台承載的不僅是一杯流淌著匠心與時光的頂級白酒，更承載著跨越山海的情感紐帶。大文行負責人張瑞群先生代表茅台致辭，對所有到場的嘉賓表達了由衷的感謝，感謝茅台的慷慨贊助和為大家搭建了這樣一個溫暖、無拘無束的中秋慶祝活動。在中國人的觀念裡，一輪明月能讓相隔千里的人仰望同一片天空；一張餐桌能讓久未謀面的朋友並肩而坐；而一杯茅台美酒，則是所有情誼最醇厚的見證。

當晚的盛會洋溢著濃郁的中西文化氣息與歡樂氛圍。著名音樂家房飛老師攜其室內樂團帶來了精彩的演出，透過小提琴悠揚的旋律、西洋樂器的精妙融合，為現場嘉賓鋪展了一段沉浸式的音樂旅程。隨後陳老師及演奏家們呈現的古箏表演，琴音清越如流水，在紐約的秋夜裡瞬間喚醒了全場賓客心底最深沉的東方詩意與故土情懷。除了高水準的音樂饗宴，主辦方還特別安排了生動奇妙的魔術互動環節，引來陣陣掌聲與笑聲。現場賓客舉杯留影，記錄下難忘的歡聚瞬間。

最精彩的環節是宴會後段的抽獎活動，大文行精心精備了十多項禮物，包括茅台15年陳釀等貴重禮物，將晚會氣氛推向高潮。

夜色漸濃，賓客們在醬香幽雅與清風朗月中依依話別。這場融合了傳統文化與現代生活雅趣的中秋盛宴，不僅讓大家在異國他鄉感受到了家的歸屬感，也讓中華經典的醬香文化在海外綻放出獨特的魅力。大文行張瑞群總裁在結語時表示：茅台承載的，從來不僅僅是一杯酒。它經歷了歲月的沉澱，走過了山水的跋涉，承載著厚重的歷史、文明的敬意，以及人與人之間一次又一次珍貴的相聚。美國中秋之夜在杯中泛起的醬香，溫暖著每一位遊子的心。

美國大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc.)是全美中國酒最大的進口經銷商，在東西二岸(紐約、洛杉磯、舊金山)都設有大型倉儲和送貨。全美訂貨電話：(718) 832-1188 / (718) 788-1103，傳真：(718) 788-8686，紐約總部地址：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232，網站：www.diamondhong.com.

大文行董事長張瑞群先生（左起）、張太太、張家第二代William Cheung Jr. 攜茅台酒祝大家中秋節快樂。