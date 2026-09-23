CMP人力中心9/30舉辦2026秋季英才招聘會

CMP人力中心9月30日舉辦英才招聘會，超過50家商企雇主提供逾百工作機會，敬請及早報名註冊登記，屆時務必穿著正裝參加。

CMP人力中心將於9月30日（星期三）上午10時至下午3時，假法拉盛 青年會（Flushing YMCA）舉辦2026年秋季招聘會。本次招聘會將有來自布碌崙 、皇后區和曼哈頓 超過50家商企雇主參加，與求職者進行面對面溝通，介紹逾一百個的工作機會。

CMP人力中心自1972年成立至今，秉持一貫致力於為紐約移民及低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上的自給自足。本次春季招聘會也將如人力中心以往的招聘會一樣，免費向所有求職者開放，歡迎有興趣求職者及早報名註冊登記，並強烈建議參加求職者當天攜帶足夠簡歷表，並穿著商務正裝。

CMP人力中心2026秋季英才招聘會於9月30日(星期三)上午10時至下午3時在法拉盛北方大道138-46號法拉盛青年會(Flushing YMCA)舉行，敬請從速登錄： tinyurl.com/cmpjf-fall2026註冊報名。或電郵至:[email protected]，[email protected]及[email protected]報名。