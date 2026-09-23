舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

隨著牙科技術不斷進步，數位化診療與種植牙技術的發展，為缺牙及全口牙齒狀況不佳的患者提供更多修復選擇。擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉醫師，綜合種植牙與CEREC全瓷美容修復兩大先進技術，為患者提供牙齒修復及種植治療服務。

舒小泉醫師曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，具備豐富的專業背景及多年臨床經驗。多年來，舒醫師持續將新的牙科技術運用於臨床治療，希望透過數位化設備及種植技術，為不同牙齒狀況的患者制定合適的修復方案。

其中，CEREC全瓷美容修復系統是牙科治療邁向電腦數位化的重要技術之一。透過該系統，醫師與患者可以從三維角度共同觀察及評估所設計的修復體，醫師亦可利用虛擬工具，直接對電腦螢幕上顯示的修復體進行編輯及修改。在電腦數位技術的協助下，醫師可在診療椅旁完成具有美觀效果的全瓷體修復，讓牙齒修復過程更加便利。

對於全口缺牙或牙齒已無法保留的患者，種植牙也不代表一定需要「缺一顆、種一顆」。舒小泉醫師表示，現在不少全口缺牙患者會考慮全頜種植修復，尤其對於牙槽骨量不足的患者，全頜即刻種植修復技術提供了另一種治療選擇。

該技術只需在上下頜各植入4顆種植體，即可重建全口牙齒。透過適當的種植位置及角度，可增大骨骼與種植體的接觸面，同時避開上頜竇、下齒槽神經管等重要結構。因此，即使患者牙槽骨量不足，也可免除植骨手術，不僅能節省部分治療費用，也可減少不必要的痛苦。

此外，患者在完成種植後即可戴上臨時牙冠，較快恢復咀嚼功能，避免傳統治療可能需要等待3至6個月的無牙期。對於牙周病情況嚴重、全口牙齒鬆動且已無法保留的患者，全頜迅速種植技術更可實現一天修復，縮短整體治療及等待時間。

舒小泉牙科診所接受大部分醫療保險，歡迎有牙齒修復、種植牙及全口缺牙治療需求的人士致電諮詢。

診所地址：136-36 39Ave, 8FL, Flushing, NY 11354

天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354

電話：929-380-7815