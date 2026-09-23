我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

隨著牙科技術不斷進步，數位化診療與種植牙技術的發展，為缺牙及全口牙齒狀況不佳的患者提供更多修復選擇。擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉醫師，綜合種植牙與CEREC全瓷美容修復兩大先進技術，為患者提供牙齒修復及種植治療服務。

舒小泉醫師曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，具備豐富的專業背景及多年臨床經驗。多年來，舒醫師持續將新的牙科技術運用於臨床治療，希望透過數位化設備及種植技術，為不同牙齒狀況的患者制定合適的修復方案。

其中，CEREC全瓷美容修復系統是牙科治療邁向電腦數位化的重要技術之一。透過該系統，醫師與患者可以從三維角度共同觀察及評估所設計的修復體，醫師亦可利用虛擬工具，直接對電腦螢幕上顯示的修復體進行編輯及修改。在電腦數位技術的協助下，醫師可在診療椅旁完成具有美觀效果的全瓷體修復，讓牙齒修復過程更加便利。

對於全口缺牙或牙齒已無法保留的患者，種植牙也不代表一定需要「缺一顆、種一顆」。舒小泉醫師表示，現在不少全口缺牙患者會考慮全頜種植修復，尤其對於牙槽骨量不足的患者，全頜即刻種植修復技術提供了另一種治療選擇。

該技術只需在上下頜各植入4顆種植體，即可重建全口牙齒。透過適當的種植位置及角度，可增大骨骼與種植體的接觸面，同時避開上頜竇、下齒槽神經管等重要結構。因此，即使患者牙槽骨量不足，也可免除植骨手術，不僅能節省部分治療費用，也可減少不必要的痛苦。

此外，患者在完成種植後即可戴上臨時牙冠，較快恢復咀嚼功能，避免傳統治療可能需要等待3至6個月的無牙期。對於牙周病情況嚴重、全口牙齒鬆動且已無法保留的患者，全頜迅速種植技術更可實現一天修復，縮短整體治療及等待時間。

舒小泉牙科診所接受大部分醫療保險，歡迎有牙齒修復、種植牙及全口缺牙治療需求的人士致電諮詢。

診所地址：136-36 39Ave, 8FL, Flushing, NY 11354

天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354

電話：929-380-7815

精華 FAQ

  • 舒小泉醫師結合種植牙與CEREC全瓷美容修復，為缺牙、全口牙齒狀況不佳或需重建的患者，提供數位化診療、牙齒修復與種植治療服務。

  • 該技術通常在上下頜各植入4顆種植體，藉由合適的位置與角度分散受力、避開重要構造，進而重建全口牙齒，適合牙槽骨量不足者。

  • 患者完成種植後可較快戴上臨時牙冠，恢復咀嚼功能，減少3到6個月無牙期；部分情況也可免植骨、節省費用並降低治療不適。

上一則

第二居所稅名單恐遭詐團利用 紐約市警局呼籲屋主提高警覺

下一則

打擊超速、危駕 州警即起出動「便衣警車」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊
莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙

莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙
舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊

舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊
難治型黃斑裂孔 羊膜+PRP助修復

難治型黃斑裂孔 羊膜+PRP助修復

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

2026-09-16 06:25
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜