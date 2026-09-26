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公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙

紐約訊
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聯合健康保險亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司(包括聯合健康保險)或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。

詐騙手法常為來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。

常見警訊包括：

* 製造緊急或恐懼感，迫使您立即採取行動

* 要求「確認」或更新保險資料

* 提供「免費」醫療設備或福利

* 要求提供個人或財務資料

他們可能會要求您提供保險會員ID號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。

當民眾接到這類來電時應該怎麼做?

* 請勿在電話中透露個人或保險資料

* 如果來電看起來可疑，請立即掛斷

* 不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作

* 如有可能，請封鎖該電話號碼

* 如果您不確定來電是否真實，請掛斷電話，並使用會員ID卡上的電話號碼直接致電聯合健康保險確認

* 您也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助

核實或舉報

* 聯合健康保險會員：

* 請撥打會員ID卡上的電話號碼，或撥打1-844-359-7736

* 或造訪uhc.com/fraud以了解更多資訊

* 一般民眾：請至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙

重要提醒:合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求您提供敏感資料。如果您不確定，請掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。

請與家人和朋友分享此溫馨提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護我們的社區。

精華 FAQ

  • 常見手法包括製造緊急或恐懼感、聲稱要確認或更新保險資料、提供免費醫療設備或福利，並要求提供會員ID、生日、社會安全號碼或地址等敏感資訊。

  • 不要在電話中透露任何個人或保險資料，也不要按鍵或跟隨語音操作；若感到可疑，請立即掛斷，必要時封鎖號碼，並改用會員卡上的官方電話回撥確認。

  • 聯合健康保險會員可撥打會員ID卡上的電話號碼，或致電1-844-359-7736，也可至uhc.com/fraud查詢；一般民眾則可前往ReportFraud.ftc.gov舉報。

保險 亞裔

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