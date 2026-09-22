國立台灣師範大學美東校友會27日在法拉盛舉辦「2026師大大師藝術節」

國立台灣師範大學美東校友會日前召開記者會，宣告27日在法拉盛舉辦「2026師大大師藝術節」。

國立台灣師範大學美東校友會謹訂27日(周日)下午1至4時在法拉盛 台灣會館舉辦「2026師大大師藝術節」，是藝術大師們的大合奏。活動由國立台灣師範大學美東校友會主辦、美東中文學校協會協辦，節目涵蓋兒童歌劇、聲樂、鋼琴、小提琴、中提琴及大提琴演奏，免費入場，敬請各界踴躍出席。

此次音樂會亮點之一是台師大校友李聿創作的英文兒童歌劇「超能小老鼠」(Tiny Finds The Mighties)。該劇改編自她2025年出版的童書「The Strong, the Fast, and the Tiny」，曾經獲得2026年紐約州 藝術委員會藝術家支持獎助金。該劇故事描述一窩小老鼠遭「貓大王」侵擾，僅剩強強、快快與小小三隻小老鼠，牠們踏上尋找救兵的旅程，最終發現自己已有足夠力量面對敵人，合力擊敗貓大王並救出同伴。劇長約半小時，靈感來自農曆新年「老鼠娶親」的民間傳說，音樂融合台灣與世界民謠、調性音樂及摩斯密碼等元素。演出陣容包括日本女高音服部愛生、台師大校友蔡宜君、丁姲之以及Johan Hartman、陳亭屹等人，並由小型樂團伴奏。

演出兒童歌劇後，節目將接續多首聲樂與器樂作品。男高音范增昌將與鋼琴家游秀貞、大提琴家鍾啟仁合作演出蕭邦「離別曲」，並配以客家話詩詞，追思今年初辭世的紐約台灣會館前理事長暨幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉。另有彭志清演唱「丟丟銅仔」、服部愛生演唱「紅蜻蜓」、蔡宜君演唱法國歌劇選曲，以及鄧雨賢組曲等節目。

音樂會壓軸演出由多名演出者共同擔綱，世界首演台灣作曲家張育誠作品「自由的島嶼」。除舞台演出外，音樂會前、中場及演出後也將展出台師大校友及台灣藝術家的水墨、粉彩、油畫與雕塑作品，讓觀眾在音樂之外，也能欣賞不同形式的台灣藝術創作。其他參展藝術家尚有曾富美、侯忠穎、林世寶、黃致彰、郭雪華、紀慶華、李立婷、林榮峰、李春湘、黃滿玉。

主辦單位特別感謝各界熱心支持本次活動，包括中華民國僑務委員會紐約華僑文教服務中心、駐紐約台北經濟文化辦事處、美東中文學校協會、台美醫療文化交流國際基金會、紐約第一銀行、Daily Benefit by Dr. Morrison，以及蘇春槐、紀慶華、陳彩雲、范增昌、游秀貞、謝美育、鍾文忠、林美華、張育誠、林郁翠、王聖諭、戴明宜、李惠萍等僑界領袖與先進，感謝他們對藝文推廣的支持與贊助，使活動得以順利籌辦。

藝術節前夕，適逢台師大美術系師生赴紐約移地教學，由台師大美術系副教授侯忠穎以及台師大美術館典藏與推廣組組長暨台師大美術系助理教授趙可卿兩位共同率領10名大學部及碩、博士班學生，自9月1至12日走訪紐約藝術院校、博物館與文化機構，並與美東校友交流，進一步串連台師大師生、海外校友與紐約台灣社群。

上述藝術節舉行地點為台灣會館，地址： 137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354，電郵: [email protected]。

國立台灣師範大學美東校友會暨美東中文學校協會日前宣布舉辦「2026師大大師藝術節」，同時歡迎台師大美術系師生赴紐約移地教學，並切蛋糕慶祝。