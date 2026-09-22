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東方遺珍9月25、26日法拉盛舉辦中國古董收購會

紐約訊
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東方遺珍（Oriental Heritage, Inc.）將於9月25、26日在...
東方遺珍（Oriental Heritage, Inc.）將於9月25、26日在紐約法拉盛舉辦中國古董收購會，提供免費藏品評估服務。

專業投資中國古董藝術品公司東方遺珍（Oriental Heritage,  Inc.）將於9月25日、26日（周五、周六）在紐約法拉盛舉辦「中國古董收購會」，邀請專業古董藝術品鑑賞顧問團隊坐鎮，為紐約華人藏家提供免費評估服務；對符合收購條件的藏品，公司可進一步洽談收購並當場付款。活動將在Sheraton LaGuardia East舉行，會議室為Topaz，地址為135-20 39th Ave,  Flushing, NY 11354。民眾可攜帶藏品到場；若不便親自攜帶，可與公司預約上門評估服務。

本次收購會涵蓋的藏品種類廣泛，包括玉器、竹木雕、景泰藍、剔紅漆器、瓷器、銅器、古代及近現代書畫、文房用品，以及名酒、茗茶、錢幣等。無論是多年收藏的藝術品，或是家中長輩留下、但不清楚年代與價值的老物件，均可藉此次活動尋求專業人士評估與意見。

東方遺珍為加州正式註冊、專業投資中國古董藝術品的公司，並在上海、北京、浙江等地設有分公司。該公司擁有經驗豐富的古董藝術品投資鑑賞團隊，並聘請中國文物鑑賞專家擔任顧問，同時與中國大型投資集團公司合作，長期徵集具有收藏及文化價值的中國古董藝術品。該公司擁有專業顧問團隊，成員包括葉佩蘭、單國強、劉菁及高阿申等多位專業人士。

東方遺珍自2016年至今已連續10年獲美國商業改進局（Better Business Bureau，BBB）A+評級。此次紐約收購會，希望讓更多藏家透過專業渠道了解手中藏品，並為有出售意願的收藏人士提供直接洽談及交易機會。

有意參加者亦可先將藏品照片發送至公司郵箱 [email protected]，或致電免費顧客熱線1-800-575-5583查詢及預約。公司網站為 www.orientalheritageinc.com。

精華 FAQ

  • 活動定於9月25日與26日舉行，地點在紐約法拉盛Sheraton LaGuardia East的Topaz會議室，地址是135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。

  • 收購會涵蓋範圍很廣，包括玉器、竹木雕、景泰藍、剔紅漆器、瓷器、銅器、古代及近現代書畫、文房用品，以及名酒、茗茶、錢幣等藏品。

  • 參加者可先將藏品照片寄至[email protected]，或致電免費熱線1-800-575-5583查詢與預約；若不便親自到場，也可安排上門評估服務。

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