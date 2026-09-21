從Csound到AI：Dr. Richard Boulanger 攜手Mind Sound 布局下一代音樂科技教育

Dr. Richard Boulanger 電腦音樂先驅、教育家，以及影響下一代的導師。 (Dr. Richard Boulanger提供）

當人工智慧（AI）可以自動生成旋律、聲音甚至完成影音內容作品，下一代音樂家究竟應該學習什麼？美國電腦音樂先驅、伯克利音樂學院（Berklee College of Music）資深教授Dr. Richard Boulanger表示，應是學習讓AI成為創作夥伴，協助探索過去人類難以想像的聲音與藝術。近日，Dr. Boulanger將他數十年累積的電腦音樂、聲音科技與創作教育經驗與紐約音樂學校（Mind Sound）一起展開新的教育方向，帶領新時代學習。

位於紐約的Mind Sound，是提供多元音樂教育的學校，課程涵蓋鋼琴、小提琴、吉他、鼓、聲樂、大提琴、管樂、樂理、合奏及音樂劇等，也提供線上課程與Coding等跨領域學習。該校的特色之一就是在培養學生成熟高超的演奏技巧外，加強培養學生的音樂創造力。目前該校已有超過500名創意學生，而Dr. Boulanger的加入，讓這所音樂學校開始正式向「音樂＋科技＋AI」的教育階段延伸。Dr. Boulanger持續與高中生、大學生及研究生合作，協助探索音樂、科技與創意的交叉領域，同時也陪伴指導學生準備申請美國常春藤等頂尖學府。對他而言，教育是讓學生在進入下一個人生階段前，建立兼併跨越藝術與科技的能力。

從電腦音樂先驅走進AI時代

自1986年起，Dr. Boulanger在伯克利音樂學院任電子製作與設計教授以來，長期投入電腦音樂、聲音合成、數位訊號處理與互動創作，並同時在貝爾實驗室（Bell Labs）、史丹佛大學（Stanford）CCRMA、麻省理工學院（MIT）Media Lab與IBM等進行研究工作，亦與電腦音樂先驅Max Mathews、Csound創始人Barry Vercoe等人長期合作。其中，Csound是Dr. Boulanger職涯最重要的成就關鍵之一。這套源自早期電腦音樂系統的聲音與音樂運算平台，自1985年由Barry Vercoe推出後，逐漸成為電腦音樂領域的重要工具。他曾集合全球專家共同完成主編MIT Press出版的《The Csound Book》。今天的Csound已可運行於桌面、行動裝置、伺服器及網路平台。此外，Dr. Boulanger是知名非營利「每個孩子一台電腦」（OLPC）計畫中的重要的音樂大師。在把電腦變成樂器的OLPC計劃中，他號召伯克利音樂學院的師生，免費捐贈了超過 8.5 GB 的聲音和樂器檔案、把Csound放進XO筆記型電腦裡，讓全世界的小朋友都可利用這擁有上千種樂器聲音的免費超大音樂庫來創作音樂。

從Boulanger實驗室到學生創業

Dr. Boulanger長期把學生帶進真正的開發與研究環境。從Dr. Boulanger實驗室的iOS開發團隊，到後來進入麻省理工學院（MIT）Media Lab等研究環境的學生，都呈現出一條由「音樂學生」走向「科技創作者」的路徑，而不是只在課堂裡學習現有的軟體。Dr. Boulanger也將這些學生視為其教學工作的「活典藏Living Archive」。 這也是他今天與Mind Sound合作最具意義的地方之一。

從「給耳朵看的電影」開始

在Mind Sound新的發展方向中，第一階層將聚焦於沉浸式媒體（Immersive Media）。學生將運用Dr. Boulanger所開發的聲音科技，探索「給耳朵看的電影（Cinema for the Ear」。傳統電影是依靠影像帶領觀眾進入故事，但在聲音科技創作方式裡，聲音本身就是世界，透過空間聲音、聲景與互動技術，建立一個即使閉上眼睛，也能透過耳朵「看見」的環境。在課程中，師生以遠距協作，甚至在虛擬環境中，一起建立空間，設計聲音、完成共同作品。對Mind Sound而言，這不只是增加一門科技課程，而是開始重新定義「音樂教室」的概念。

AI時代，新起的創新產業

當AI降低音樂與內容創作的技術門檻，真正稀缺的反而是跨領域思考與原創能力。未來最具競爭力的人才是能夠同時在音樂與理工（AI）兩個世界之間能運用自如的人。

Dr.Boulanger 過去一直在探索腦波與Csound結合的創作，希望利用腦電波等科技，探索從人的思想、情緒與感受，讓內在狀態產生音樂，成為創作素材。以現在的AI發展趨勢來看，未來有的，不限各種傳統樂器或電腦；而是腦波與聲音科技進一步結合，人的身體、大腦與情緒，將可能成為新的創作介面。

Dr.Boulanger的遠見也正是Mind Sound對音樂教育進一步延伸的方向。從傳統器樂與聲樂，到樂理、Coding與線上教育，再加入AI、沉浸式聲音與腦波創作，音樂教育的邊界正在被重新定義。從商業角度來看，這項合作值得關注的，不只是新科技，而是「下一代創意人才」的培養；而對Dr. Boulanger而言，是他致力發展，走了數十年的路，就像這個問題一路引領著他走過非凡的音樂人生：「音樂，下一步還能成為什麼？」（https://richardboulanger.com/ ）。