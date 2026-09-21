我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

近期活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

09月21日（週一）:

●自重循環訓練

Bodyweight Circuit Training

09/21, 5:30 p.m.–6:15 p.m.

Location: MVMNT Fitness and Health Studio 510 Flatbush Ave, Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

09月22日（週二）:

●全身體能訓練

Total Body Fitness

09/22, 8:00 a.m.–9:00 a.m.

Location: Gymnasium in St. John’s Recreation Center 1251 Prospect Place

Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

09月23日（週三）

●爵士寶寶音樂課

Jazz Baby Music Class

09/23, 10:30am - 11:15am

Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

09月24日（週四）

●創意樂齡：中國水墨畫－初級／中級班

Creative Aging: Chinese Brush Painting-Beginning/Intermediate Levels

09/24, 11:00am - 12:30pm

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

09月25日（週五）

●海洋微風體育中心「帶朋友一起來」星期五活動

Bring a Friend Friday at Ocean Breeze Athletic Complex

09/25, 6:30 a.m.–1:00 p.m.

Location: Ocean Breeze Track & Field Athletic Complex in Ocean Breeze Park

https://www.nycgovparks.org/

09月26日（週六）

●椅子瑜伽

Chair Yoga

09/26,10:15am - 11:15am

Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

09月27日（週日）

●週日電影：《咆哮山莊》（2026年，限制級 R）

Sunday Movie: "Wuthering Heights" (2026, Rated: R)

09/27, 2:00pm - 4:30pm

Location: Central Library 89-11 Merrick Blvd, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 內容涵蓋體能訓練、嬰幼兒音樂課、樂齡藝術課、椅子瑜伽與週日電影等，多元且適合不同年齡層參與，顯示社區活動以健康、文化與家庭休閒為主。

  • 活動主要分布在布魯克林與皇后區，也包含一場線上課程。場館有健身工作室、社區中心、圖書館與公園，顯示資源由不同公共與社區機構共同提供。

  • 活動集中在9/21到9/27之間，部分課程安排在清晨或上午，如9/22和9/25的體能活動；也有下午與晚間時段，方便不同作息的民眾選擇參與。

上一則

紐約皇后區同一路口5個月內再現「街頭占道」 約30輛機車聚集甩尾

下一則

松柏盃九人排球賽 36隊競逐慶中秋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近期活動

近期活動
近期活動

近期活動
祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選

祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選
布碌崙圖書展 20日起五大區辦活動

布碌崙圖書展 20日起五大區辦活動

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通