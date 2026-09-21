09月21日（週一）:

●自重循環訓練

Bodyweight Circuit Training

09/21, 5:30 p.m.–6:15 p.m.

Location: MVMNT Fitness and Health Studio 510 Flatbush Ave, Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

09月22日（週二）:

●全身體能訓練

Total Body Fitness

09/22, 8:00 a.m.–9:00 a.m.

Location: Gymnasium in St. John’s Recreation Center 1251 Prospect Place

Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

09月23日（週三）

●爵士寶寶音樂課

Jazz Baby Music Class

09/23, 10:30am - 11:15am

Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

09月24日（週四）

●創意樂齡：中國水墨畫－初級／中級班

Creative Aging: Chinese Brush Painting-Beginning/Intermediate Levels

09/24, 11:00am - 12:30pm

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

09月25日（週五）

●海洋微風體育中心「帶朋友一起來」星期五活動

Bring a Friend Friday at Ocean Breeze Athletic Complex

09/25, 6:30 a.m.–1:00 p.m.

Location: Ocean Breeze Track & Field Athletic Complex in Ocean Breeze Park

https://www.nycgovparks.org/

09月26日（週六）

●椅子瑜伽

Chair Yoga

09/26,10:15am - 11:15am

Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

09月27日（週日）

●週日電影：《咆哮山莊》（2026年，限制級 R）

Sunday Movie: "Wuthering Heights" (2026, Rated: R)

09/27, 2:00pm - 4:30pm

Location: Central Library 89-11 Merrick Blvd, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/