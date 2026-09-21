近期活動
09月21日（週一）:
●自重循環訓練
Bodyweight Circuit Training
09/21, 5:30 p.m.–6:15 p.m.
Location: MVMNT Fitness and Health Studio 510 Flatbush Ave, Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
09月22日（週二）:
●全身體能訓練
Total Body Fitness
09/22, 8:00 a.m.–9:00 a.m.
Location: Gymnasium in St. John’s Recreation Center 1251 Prospect Place
Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
09月23日（週三）
●爵士寶寶音樂課
Jazz Baby Music Class
09/23, 10:30am - 11:15am
Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth
https://www.queenslibrary.org/
09月24日（週四）
●創意樂齡：中國水墨畫－初級／中級班
Creative Aging: Chinese Brush Painting-Beginning/Intermediate Levels
09/24, 11:00am - 12:30pm
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
09月25日（週五）
●海洋微風體育中心「帶朋友一起來」星期五活動
Bring a Friend Friday at Ocean Breeze Athletic Complex
09/25, 6:30 a.m.–1:00 p.m.
Location: Ocean Breeze Track & Field Athletic Complex in Ocean Breeze Park
https://www.nycgovparks.org/
09月26日（週六）
●椅子瑜伽
Chair Yoga
09/26,10:15am - 11:15am
Location: 69-70 Grand Avenue, Maspeth
https://www.queenslibrary.org/
09月27日（週日）
●週日電影：《咆哮山莊》（2026年，限制級 R）
Sunday Movie: "Wuthering Heights" (2026, Rated: R)
09/27, 2:00pm - 4:30pm
Location: Central Library 89-11 Merrick Blvd, Jamaica
https://www.queenslibrary.org/
內容涵蓋體能訓練、嬰幼兒音樂課、樂齡藝術課、椅子瑜伽與週日電影等，多元且適合不同年齡層參與，顯示社區活動以健康、文化與家庭休閒為主。 活動主要分布在布魯克林與皇后區，也包含一場線上課程。場館有健身工作室、社區中心、圖書館與公園，顯示資源由不同公共與社區機構共同提供。 活動集中在9/21到9/27之間，部分課程安排在清晨或上午，如9/22和9/25的體能活動；也有下午與晚間時段，方便不同作息的民眾選擇參與。
精華 FAQ
內容涵蓋體能訓練、嬰幼兒音樂課、樂齡藝術課、椅子瑜伽與週日電影等，多元且適合不同年齡層參與，顯示社區活動以健康、文化與家庭休閒為主。
活動主要分布在布魯克林與皇后區，也包含一場線上課程。場館有健身工作室、社區中心、圖書館與公園，顯示資源由不同公共與社區機構共同提供。
活動集中在9/21到9/27之間，部分課程安排在清晨或上午，如9/22和9/25的體能活動；也有下午與晚間時段，方便不同作息的民眾選擇參與。
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