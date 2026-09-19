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黎保利律師樓推出完整中文人身傷害索賠資訊網

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黎保利律師事務所律師團隊。
黎保利律師事務所律師團隊。

黎保利律師事務所服務紐約華人社區愈30年，在意外傷害索賠領域樹立了卓越的聲譽和口碑，以及為客戶傷害索賠方面取得得了極大的成功。為了更好地幫助華人大眾維護自身權益，律師事務所打造了一個完整的中文人身傷害索賠資訊網站：https://www.libaolilaw.com，方便大家?時參閱。

黎保利律師事務所的法律團隊有10多名律師(其中4名被同業譽為超級律師或明日之星律師)，此外還有10多名經驗豐富精通英語,普通話,粵語,福州話和台山話的法律助理為大家服務。黎保利的主要服務對像為華人移民社群的個人和公司客戶，為因醫療過失、產品缺陷、施工事故、巴士、卡車、汽車事故以及工作與生活中的各類事故而受到嚴重傷害的委託人提供法律服務，同時也提供商業訴訟方面的代理和諮詢服務。

黎保利律師事務所在華人社群的牢固地位來自於忠誠的服務和對所提供的法律和諮詢服務負責到底的態度。他們充分顧及委託人的每一樣需求，千方百計為客戶提供幫助。以替客戶在可能的範圍內獲取最高的人身傷害賠償而聞名，以與客戶建立「夥伴」關係為榮，與客戶保持聯絡，讓客戶能隨時獲得他們的協助。他們理解客戶的目標，同時也讓客戶充分瞭解他們為達到其目標而將採取的方法。

凱撒-黎保利大律師團隊只專精意外傷害和人身傷害訴訟 (不受理刑事、離婚、移民、房地產契約或其他非索賠案件)。主要承接因機動車（卡車、巴士、汽車）事故、施工事故、醫療過失、產品缺陷和場所內事故而造成人身傷害或死亡的案件。黎保利律師事務所已成功地為眾多人身傷害案客戶獲得滿意的賠償。他們在人身傷害領域的廣博知識和豐富訴訟經驗在華人社群贏得了崇高的聲譽。無數報章報道了他們多年來為遭受事故傷害的華人雇工和移民成功爭取賠償的事例。

作為傷者的代表律師，黎保利律師事務所是採「勝訴酬金制度」收費，即如果他們沒有為您爭取到賠償，則您不必為他們所花的時間付一分錢。例如，他們如果在調查了您的案子後決定不接手，或是接手了您的案子卻敗訴了，您就不用為他們所花的時間付費。他們能否獲得報酬取決於結果成功與否，這就是為什麼這種收費方式稱為「勝訴酬金制度」。

他們事務所按慣例墊付案子在準備和審理過程中支出的費用。大多數情況下，他們不要求客戶預付押金以敷開支。如果勝訴的話，他們會從賠償金中先減去這些費用，然後用剩下的淨額計算按比例應收取的酬金。（他們也因此就承擔了部分費用。）

黎保利律師事務所還承接以下類型的案件：保險糾紛、複雜商業訴訟等。

黎保利律師事務所地址：233 Broadway, Suite 2348, New York, NY 10279 （曼哈頓下城市政府對面），中文直線電話：1-888-620-3888。中文人身傷害索賠資訊網：www.libaolilaw.com。

精華 FAQ

  • 他們推出了一個完整的中文人身傷害索賠資訊網站，方便華人隨時查閱相關法律資訊，了解自身權益與索賠流程。

  • 主要專辦意外傷害與人身傷害訴訟，包括卡車、巴士、汽車事故、施工事故、醫療過失、產品缺陷及場所內事故等案件。

  • 事務所採勝訴酬金制度，若未替客戶取得賠償則不收律師費，並多數情況下先墊付案件費用，減輕客戶前期壓力。

黎保利 移民

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