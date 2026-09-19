萬華超市「喜從天降，萬華送現金」最後倒數 10月1日公開抽出逾千元現金禮卡 新活動接力展開

萬華超市法拉盛店現金抽獎進入倒數，敬請把握。

抽獎進入最後倒數，還沒領取抽獎券的顧客要把握時間了！法拉盛 萬華超市（Walfood II Market）推出的「喜從天降，萬華送現金」大型酬賓活動，即將迎來最令人期待的10月1日公開抽獎時刻。想把現金禮卡帶回家的顧客，請把握最後衝刺！緊接著10月2日，萬華為大小朋友們推送出「香餑餑-萌寶抱抱」好禮，敬請期待。

截止至2026年9月30日，凡在萬華超市法拉盛店單筆消費滿30美元或以上，即可憑購物收據至服務台領取抽獎券。日常買菜、補充生活用品、採購肉類海鮮或家庭食品等，正常消費就有機會贏取萬華禮卡。提醒顧客把握最後機會。趁著採購，除把家中需要的食材買齊，更可領取抽獎券，為家中增加一份加菜金。

萬華超市將於2026年10月1日（星期四）上午10時在店內舉行公開抽獎，按照公平、公正、公開原則抽出幸運得主。

本次獎項豐富，最高獎為500美元萬華禮卡：

一等獎1名：500美元萬華禮卡

二等獎2名：每名300美元萬華禮卡

三等獎5名：每名100美元萬華禮卡

鼓勵獎20名：每名20美元萬華禮卡

共計28名幸運顧客有機會獲獎，總獎值達2,000美元。

從現在開始到9月30日，最後倒數前買菜就能把現金禮卡帶回家。對每個家庭來說，買菜是每週固定行程。既然都要採購，不妨趁最後活動期間來萬華超市，將需要的蔬果、肉類、海鮮、冷凍食品及日常用品一次買齊。買菜、領券、等抽獎，三件事一次完成。在活動即將截止前，正是最後累積抽獎機會的好時機。平日補貨、週末家庭採購，或是準備中秋節前的食材，都別忘了消費滿30美元後到服務台領取抽獎券。

除了現金禮卡抽獎，萬華超市也推出「好友獎」。顧客只需掃描店內或世界日報廣告上的QR Code，加入「萬華購物群」，即可到服務台免費領取特製夏日時尚鴨舌帽一頂，數量有限，送完即止。加入購物群，即可第一時間掌握萬華超市最新特價、生鮮優惠、節慶商品及預購資訊。

萬華超市法拉盛店另一項受到家庭顧客歡迎的便利，就是大型免費室內停車場。顧客可由Northern Blvd經Union St後即在第一迴轉道(台灣會館前)迴轉至萬華停車場，停車後搭乘電梯即可直達賣場。完全避掉天氣所帶來的購物困擾。對於購買大量蔬果、米、飲料、肉類及家庭用品的顧客而言，免費室內停車＋電梯直達賣場，讓採購過程更加輕鬆。

萬華超市表示，這次活動是回饋社區顧客長期支持的一份心意。如今活動已進入最後倒數，9月30日就是領取抽獎券的截止日。機會不等人，現金禮卡極可能就在您購物收據裡。別把幸運留到明天！來萬華超市買菜、領券、試手氣，下一位幸運兒，也許就是您！

萬華超市法拉盛店：138-18 Northern Blvd., Flushing, NY 11354 電話：718-888-8666。

萬華超市法拉盛店現金抽獎進入倒數，敬請把握。