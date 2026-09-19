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One College Point Square封頂 14層豪華綜合商住大樓完成主體結構

紐約訊
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「翰林壹號」封頂儀式，由皇后區區長Donovan Richards Jr.、副總...
「翰林壹號」封頂儀式，由皇后區區長Donovan Richards Jr.、副總裁Wilson Pun、地產部總監Louis Yu（左起）把一份當天的世界日報密封，永久封存在大樓的鋼筋水泥中，以記錄這一重要的建築里程碑。

法拉盛生活娛樂中心、由FSA Capital開發的One College Point Square於9月15日舉行封頂儀式。隨著建築達到14層設計高度，工程主體結構施工正式完成。

皇后區區長Donovan Richards Jr.、紐約市議員Julie Won，以及專案開發、設計、工程、施工和融資團隊代表出席儀式。現場也舉行了時間膠囊封存活動，以記錄工程從奠基到封頂的建設歷程。

該大樓位於37th Avenue與College Point Boulevard交界處，規劃興建99套產權公寓，並設有超過70,000平方英尺的零售及商業空間。紐約知名建築師事務所Hill West Architects負責專案建築設計，Whitehall Interiors負責室內設計，上海建工負責專案總包施工。

「兩年多前，我們在這裡舉行奠基儀式，並提出在法拉盛打造一個既尊重社區傳統與文化，也回應其持續發展的住宅項目。」 FSA Capital的開發商負責人Wilson Pun先生表示，「今天，我們已經站在這個願景之中。」

Wilson Pun先生表示，此次封頂不僅意味著建築達到設計高度，也代表工程從主體施工進入外觀、機電系統及室內工程階段。

FSA Capital房地產開發總監Louis Yu在儀式上特別感謝現場施工人員及各專業團隊。他表示，設計與規劃為專案奠定了基礎。

One College Point Square預計於未來一個月內開始預售，2027年初開房樣品屋，並以2027年秋季迎來第一批住戶入住為目標。

One College Point Square是FSA Capital位於法拉盛核心商區的住宅及商業綜合開發案。該項目透過99套產權公寓，20,000平方英尺配套設施與超過70,000平方英尺商業空間的組合，在同一建築物內連接居住、零售與社區生活。目前工程已完成主體結構施工。

精華 FAQ

  • 此次封頂表示建築已達14層設計高度，主體結構施工正式完成，接下來將轉入外觀、機電系統與室內裝修等後續工程階段。

  • 項目位於法拉盛37th Avenue與College Point Boulevard交界處，規劃興建99套產權公寓，並配置超過70,000平方英尺零售及商業空間。

  • 該案預計在未來1個月內開始預售，2027年初開放樣品屋，並以2027年秋季迎接第一批住戶入住為目標。

法拉盛 皇后區 紐約市

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