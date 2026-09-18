第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」10月隆重登場 以音樂獻禮美國250週年 呈獻華工史詩與林瓔傳奇 讀者獨享限時八折特惠

第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」，一連六場活動譜寫華人築夢百年，以音樂獻禮美國建國250周年。

由巴德美中音樂研習院主辦的第九屆紐約中國當代音樂節（China Now Music Festival）將於10月2日至10月11日隆重舉行。適逢美國建國250週年，本屆音樂節特別以「尋夢」（Chasing Dreams）為主題，通過多場音樂會及一場美中音樂論壇，向為美國這片土地作出卓越貢獻的華裔 先驅致敬，同時呈獻當代中國作曲家扎根傳統、面向當下的全新力作。

本屆音樂節特別推出以下精彩重磅節目，帶領觀眾追尋華人 在美奮鬥與築夢的足跡：亮點一：獨幕室內歌劇《裂痕》（Rift）紐約首演 — 講述林瓔與越戰紀念碑的故事。由著名作曲家黃若與東尼獎得主、知名劇作家黃哲倫攜手創作的獨幕室內歌劇《裂痕》迎來紐約首演，重述華裔建築大師林瓔（Maya Lin）當初設計華盛頓越戰紀念碑的風雨始末。音樂會上半場將由蔡金冬執棒巴德中西樂團，呈現王丹紅、張徵、陸尉俊等人的器樂新作，展現當代中國音樂的多元交融面貌。

演出時間於10月2日（星期五）晚上7:30在卡內基音樂廳 Zankel Hall at Carnegie Hall舉行，票價$25起（讀者專屬八折優惠碼：NOW57513），購票可登入卡內基官網網路購票，或致電:(212)247-7800。直接前往票房(881 7th Ave, New York, NY 10019）購買可免除手續費。

亮點二：「尋夢」美中音樂論壇 — 共話音樂與華人歷史，活動時間於10月3日（星期六）下午4:30，在亞洲協會 Asia Society (725 Park Avenue, New York, NY 10021的 The Penthouse Suite)舉行，屆時音樂節主創與特邀嘉賓齊聚一堂，將以《裂痕》與《鐵漢金釘》兩部作品出發，暢談音樂如何書寫華人在美歷史中的重要篇章。現場將由獨唱音樂家帶來精彩的作品選段，讓觀眾先睹為快，活動並備有精美酒水與小吃招待。常規票 $30；持音樂會門票之觀眾折扣票$20。

作為今屆藝術節亮點三：交響清唱劇《鐵漢金釘》致敬鐵路華工暨交響組曲《飛天》美國首演，演出時間為10月11日（星期日）下午3:00，在林肯中心爵士樂 Rose Theater, Jazz at Lincoln Center舉行；由普立茲獎得主周龍作曲、蘇煒作詞的交響清唱劇《鐵漢金釘》（Men of Iron and the Golden Spike）時隔七年重返紐約。蔡金冬將執棒巴德當代樂團，攜手120人大型合唱團與六位獨唱家，以氣勢雄渾的史詩級樂章再現19世紀華工鑄就美國橫貫大陸鐵路的偉大歷史。同場還將帶來青年作曲家李劭晟的交響組曲《飛天》（Flying to the Stars）美國首演，透過五個樂章將嫦娥奔月的神話寫至現代人類對宇宙的探索旅程。票價$35起，讀者專屬八折優惠碼：GOLDEN。購票可透過網路購票，或致電（212）258-9999洽購。若直接前往票房（10 Columbus Cir, New York, NY 10023）購買可免手續費。

欲了解音樂節的完整日程安排及更多購票詳情，請即瀏覽第九屆紐約中國當代音樂節官方網站﹕https://www.barduschinamusic.org/chasing-dreams。