東北追夢人「飛」向北美銀幕 電影《飛行家》９月１７日北美上映

改編自雙雪濤同名小說，入圍東京國際電影節主競賽單元，蔣奇明、李雪琴攜手演繹平凡人的飛天夢北美即將上映

改編自雙雪濤同名小說，入圍東京國際電影節主競賽單元，蔣奇明、李雪琴攜手演繹平凡人的飛天夢

由中國導演鵬飛執導的劇情片《飛行家》（英文片名《Take Off》），繼今年在第38屆東京國際電影節主競賽單元入圍並舉行世界首映後，已由發行公司Orchid Tree Media引進北美，並於今年7月在紐約亞洲電影節完成北美首映。該片近日宣佈將於９月１７日起在北美地區上映，包括波士頓 、紐約、洛杉磯 等城市，為北美華人觀眾帶來一部難得一見的華語文藝佳作。

《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說，講述東北小城一名普通工人李明奇（蔣奇明 飾）繼承亡父「飛天」遺志，多年來利用廢舊材料自製飛行器的故事。他與妻子高亞鳳（李雪琴 飾）歷經工廠倒閉、生活困頓與家人變故，將廢棄廠房改造成舞廳維持生計，並放飛熱氣球招攬外賓；當姪子病重之際，李明奇最終決心再次挑戰自製飛行器，完成一場關於堅持與愛的「起飛」。影片由青年演員董子健客串出演。

這是導演鵬飛繼《米花之味》《又見奈良》之後執導的第四部劇情長片。他延續一貫以幽默筆觸處理沉重題材的風格，將東北特有的堅韌與溫情融入這則「現實主義童話」，在保留原著精神內核的同時，以更貼近個體命運的視角重新講述這段跨越數十年的追夢故事。

對於北美華人觀眾而言，本片提供了一個通過大銀幕重溫家鄉記憶、支持華語電影在北美發行的機會。具體場次、影院及購票資訊請查詢Orchid Tree Media的最新公告。https://www.orchidtreemedia.com

欲瞭解音樂節的完整排程及更多購票詳情，請即瀏覽第九屆紐約中國當代音樂節官方網站﹕https://www.barduschinamusic.org/chasing-dreams。