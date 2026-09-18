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香港聯通絲路 唐密緣結四海 中華唐密文化代表團應邀出席第十一屆「一帶一路」高峰論壇

紐約訊
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第十一屆「一帶一路」高峰論壇日前于香港會展中心開幕。本次論壇以「推動高品質發展•共啟新征程」為主題，彙聚全球70多個國家和地區6000余名政商領袖等各界精英，共襄盛舉，書寫商貿合作與文明交流互鑒新篇章。中華唐密心密總持法王金珂玄雷金剛上師再次應邀參會，中華唐密文化代表團20餘人受上師委託出席本次盛會。

香港特別行政區行政長官李家超在開幕致辭中指出，「一帶一路」倡議植根于不同文化間豐富的人文交流歷史，是面向未來的共同發展藍圖。

中華唐密文化代表團團長顏炳忠現場宣讀金珂玄雷上師為此次活動發來的賀信。賀信回溯古絲綢之路文明交融歷史，闡釋中華唐密根植盛唐，相容儒道文化，歷史上向外傳播，深刻影響東盟多國文明發展，印證「一帶一路」沿線國家文脈相通、命運與共。

賀信中還談及香港「一國兩制」下的獨特優勢，指出香港是祖國聯通世界的重要橋樑，民族復興、祖國統一是歷史大勢，香港回歸繁榮的實踐，也為解決臺灣問題提供重要借鑒，兩岸終將實現和平統一。賀信中還呼籲全體中華兒女大團結大聯合，助力民族復興與祖國統一，期盼世界各國攜手，推動共建「一帶一路」走深走實，共同守護世界和平與人類繁榮。論壇期間，團長顏炳忠分別接受中新社、香港亞太第一衛視、香港鳳凰新聞三家媒體採訪，宣讀上師賀信。

論壇現場，金珂玄雷上師攜弟子共同慧創的唐密金珂曼荼羅神意書畫吸引眾多中外嘉賓駐足觀賞，合影留念。作品《天下同心 世界和平》宣導多元文明包容共生。該作品曾亮相聯合國，並在美洲、亞洲、歐洲等多國巡迴展出，獲得高度評價與題詞讚譽，海內外數百家權威媒體競相採訪報導。作品被聯合國、美國國會議員、紐約市市長，以及哈佛大學、芝加哥大學、耶魯大學、天主教大學等著名高校收藏；中國駐紐約總領事、海外僑領，俄羅斯議員、俄美協主席、俄中友協主席亦予以珍藏。論壇期間，代表團向科威特使館、阿曼經濟文化機構、孟加拉使館、烏茲別克斯坦科技平臺、辛巴威文化部、哈薩克斯坦駐華代表機構等多國參會代表贈送《龍象精神》《禪密》等曼荼羅書畫，多國代表盛讚中華文化底蘊，並邀約代表團赴當地開展文化展覽交流。

此次參會，是中華唐密文化對接新時代共建「一帶一路」的一次生動實踐。中華唐密傳承自古絲路文明交流，新時代繼續發揮文化紐帶作用。代表團向世界展示中華文明海納百川的博大胸襟，堅定的文化自信，矢志報效祖國。

精華 FAQ

  • 代表團受金珂玄雷上師委託，應邀出席香港舉行的第十一屆一帶一路高峰論壇，藉由參與盛會推動中華唐密文化與共建一帶一路交流互鑒。

  • 賀信回顧古絲綢之路文明交流，強調唐密與儒道文化相融並外傳東盟，並肯定香港在一國兩制下的橋樑作用，呼籲促進民族復興、祖國統一與世界和平。

  • 代表團展示《天下同心 世界和平》等唐密曼荼羅書畫，吸引多國嘉賓觀賞；同時向多個使館與機構贈送作品，並獲得邀約前往各地舉辦展覽交流。

香港 一帶一路

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