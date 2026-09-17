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「真光傳城」 9月重點聚會接力登場

紐約訊
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「真光傳城」音樂與生命分享走進大紐約社區。
「真光傳城」音樂與生命分享走進大紐約社區。

由基督教角聲佈道團主辦、多間華人教會共同參與的「真光傳城」60場佈道行動持續展開。踏入9月，系列活動迎來秋季兩項重點節目，來自台灣的歐讚音樂將於9月19日至22日在大紐約多個地點舉行「Break the Wall 突破」巡迴聚會；緊接著9月26日至28日，張伯笠牧師將以「有信心的移民之路」為題，透過信息及人生經歷，與華人移民分享在異鄉面對挑戰、轉折與前路的體會。

台灣歐讚音樂　以音樂「突破」生命的牆

率先登場的歐讚音樂，是來自台灣的基督教音樂事工團隊及平台，以製作高品質音樂為宗旨，並與不同地區的基督徒音樂工作者合作，希望透過音樂與不同背景的聽眾交流。

此次來到紐約，9月19日的「Break the Wall 突破」音樂會將是系列活動的一大焦點。演出不只是一場音樂會，更結合音樂、歌舞劇及生命故事，以「突破」為核心，從不同角度呈現人在成長、家庭、人際關係及人生道路上可能遇到的種種「牆」。 除了音樂演出，團隊也希望藉著真實的生命故事，鼓勵觀眾重新思考那些限制自己向前的障礙，尋找突破與盼望。

活動將走訪大紐約多個地點，讓不同社區的居民都有機會就近參與。

張伯笠牧師分享「有信心的移民之路」

歐讚音樂巡迴結束後，9月26日至28日將迎來張伯笠牧師系列聚會。今年分享主題「有信心的移民之路」，與紐約華人社區的移民生活尤其貼近。

離開熟悉的家鄉，在新的城市重新建立生活，是許多海外華人共同走過的道路。從語言、文化、工作及家庭，到下一代教育與身份認同，移民生活往往伴隨著選擇、未知與挑戰。

張伯笠牧師將結合自己的人生經歷，從信仰角度與聽眾探討：當人生走進陌生的環境，甚至面對看不清的前路時，信心可以如何成為繼續向前的力量。

主辦單位表示，希望這不只是一場面向基督徒的信息分享，也邀請正在經歷移民適應、家庭轉變或人生抉擇的朋友參與，在故事與交流中得到新的思考與鼓勵。

60場佈道行動持續走進社區

「真光傳城」以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，自今年初展開以來，透過音樂、戲劇、生命故事及信息分享等不同形式，在各社區舉辦聚會。

9月兩項重點活動之後，10月亦將有來自香港的專業音樂人團隊「美麗傳奇」及亞東劇團接力登場。

9月歐讚音樂及張伯笠牧師系列聚會均為免費入場，部分場次需要入場券。各場日期、時間、地點及索票方式，請瀏覽 ny.cchc.org/2026Rally 查閱最新資訊。

精華 FAQ

  • 9月先由台灣歐讚音樂於19日至22日舉行「Break the Wall 突破」巡迴聚會，之後9月26日至28日由張伯笠牧師主講「有信心的移民之路」，兩項活動都屬於佈道行動重點。

  • 這場活動不只是音樂會，還結合音樂、歌舞劇與生命故事，從成長、家庭、人際關係到人生道路的「牆」出發，盼望觀眾在真實故事中重新看見突破與盼望。

  • 張伯笠牧師以「有信心的移民之路」為題，結合自身人生經歷，從信仰角度談面對陌生環境、生活轉折與前路不明時，如何讓信心成為持續前行的力量。

移民

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