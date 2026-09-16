「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊

明星牙科由葉明琦（左一）、葉明瑋（中）及簡世鴻（右一）三位醫師領軍八位學經歷豐富牙醫群，提供社區高超微創植牙技術全方位牙科聞名同業。

由資深牙醫師葉明琦、葉明瑋及簡世鴻醫師領軍的「明星牙科中心」，其專業團隊擅長隱形箍牙、微創植牙技術聞名的牙醫團隊。該三診所以高品質的醫療設備與豐富的臨床經驗著稱，廣受大紐約地區華裔 社區好評。由於根管治療具有一定的複雜性與精細性，「明星牙科中心」的杜牙根專家憑藉豐富的經驗和深厚的醫學資歷，以高度成功率贏得了廣泛的好評。

明星牙科服務社區近二十年，專業醫師團隊:由多位傑出的牙科專家領軍，包括波士頓 大學及紐約聖保醫院畢業的葉明琦牙醫博士 (Mitchell Yeh, DMD)、國際口腔植牙專科醫學院院士簡世鴻博士 (Alan Chien, DDS)，以及哥倫比亞大學膺復補綴假牙專科專家葉明瑋博士 (Vivian Yeh, DDS MS)。這支頂尖的牙科團隊醫術精湛，結合先進設備和細緻的診療服務，已成功為超過萬名患者提供滿意的治療，且仍獲得越來越多患者的信賴與支持。明星牙科中心擁有多位經驗豐富的專科醫生，專攻微創植牙、全口重建、Invisalign隱形矯正以及根管治療等項目，全方位滿足患者的不同需求並提升口腔健康品質。該團隊專精全口植牙、家庭牙科、牙齒矯正、Invisalign隱適美隱形牙齒矯正、根管治療、拔牙、全口重建、牙齒美白、漂白牙齒、核心優勢與特色、植牙效果顯著，專業技術廣受好評。

該牙科使用先進微創技術：

1.採用 3D 電腦斷層掃描 (CBCT) 進行精準定位，無需大面積切開牙齦即可掌握牙床骨及神經位置，具備傷口小、流血少、恢復快等優點。

2.高品質材料：選用符合美國 FDA 標準的頂級植牙系統，具備良好的親骨性與穩定性，有助於加速癒合。

3.並提供多語言服務：醫護團隊可溝通英語、粵語、國語及臺山話、福州話等多種方言，溝通無障礙。

植牙穩固耐用，有效解決缺牙困擾:

「明星牙科中心」的牙醫師為了患者安全，採用最先進微創植牙的科技–3D電腦斷層微創植牙(CBCT)，牙醫師運用牙科專用3D電腦斷層掃描，不需切開牙齦，可以對牙床骨深度、厚度及角度，甚至神經、血管、鼻竇所在位置一覽無遺。同時在電腦中建構出植牙區的立體結構概念，『微創植牙』很重要的就是事前診斷評估，在不翻開牙肉的情況下精確進行手術。幫助缺牙者促進顎骨的穩定，呈現出自然自信和健康的外觀。微創植牙的優勢：(1)植牙位置已先由電腦定位完成。(2)牙齒組織破壞大大減少、流血量少、恢復期大大縮短和安全性高，可縮短手術時間30%-50% 。(3) 減少病患的心理負擔。

全方位深度牙科專科療程:

從雕塑完美弧線的牙齒矯正、Invisalign隱適美那宛若無形的魔法，到細膩溫柔的根管治療、拔牙的專業與安心，再到重塑和諧之美的全口重建、綻放健康光亮的牙齒美白。

隱形箍牙的優點：

1.隱形：透明牙套不影響美觀, 它非常易於移除和穿戴。

2.舒適：軟彈性材質，不刮傷牙齦，不影響用餐，您可以隨時享用您最喜愛的美食。

3.方便：不需經常返回診所，時間更彈性。

4.矯正效果顯而易見：每個隱形箍牙的牙套都是獨一無二的度身訂做，效果及療程準確性更高。

5.改善口腔健康 : 牙套是可拆卸的，因此您仍然可以按正常方式使用牙線和刷牙，隱形箍牙幾乎是看不見的，永遠都可以展現充滿信心地微笑。

「明星牙科中心」服務十分全面，由急症治理以至口腔修復服務，都能一站式滿足客戶對於牙科服務的需要。明星牙科中心旨在為患者提供專業、安全可靠和價錢合宜的牙科服務。為了給群眾更多的方便，「明星牙科中心」７天均有多位著名牙醫在店診所內駐診,病人預約及等侯的時間將縮短。隱適美隱形牙齒矯正最受歡迎的選擇，價格優惠、分期付款。

「明星牙科中心」接受大部份保險保險。醫生和職員能講英、粵、國語、臺山話、福洲話等多種語言。法拉盛診所：電話：929-266-9888，地址：39-16 Prince Street, Unit M52, Flushing, NY 11354(法拉盛王子街One Fulton Square)；布碌崙6樓牙科中心:電話：718-686-9888；地下室牙科中心：電話: 718-686-9898，地址：八大道 58街837號 6樓 (8夾9大道)。進一步詳情: 網址：http: //www.brilliantdentalpc.com