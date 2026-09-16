9月19日——法拉盛中秋市集世界日報將舉辦「潮玩中秋•好市集」慶典

2025世界日報中秋市集現場人潮熱絡，民眾於攤位品嚐美食、參與互動。（本報資料庫）

2026年中秋 佳節將至，世界日報 將於9月19日（星期六）在法拉盛 Kissena Blvd.（Main St. 至 Sanford Ave.）舉辦「潮玩中秋•好市集」，活動時間為上午10時至下午5時。本次市集結合傳統節慶意象與現代街頭文化，並與Flushing BID（法拉盛商業改善區）及多家知名品牌共同籌辦，規模盛大、內容豐富多元，為社區呈現一場兼具文化、娛樂與生活服務的中秋慶典。現場佈置應景燈籠與親子互動區，邀請民眾在月圓人團聚的時刻，一同感受中秋團圓與鄰里共融的節日暖意。

市集匯聚近60個特色攤位，橫跨數條路廊，攤位類型包含美食、服飾配件、手作選物與資訊展區等。美食攤位風味多元，從上海豫園小吃、台灣客家料理、螺螄粉到現場炭烤燒烤、鮮榨果汁與手搖飲品，還有休息區民眾小憩，享受美食。服飾與雜貨攤位則主打選物體驗，提供中秋禮品與日常生活好物，讓民眾在同一路段即可完成購物與饗食。

除了吃喝與選物，市集特別規劃多個贊助品牌資訊展區，提供健康、交通、教育與生活等實用資源，達到寓教於樂的效果。活動感謝多家機構鼎力支持，包括黎保利律師事務所、聯合健保（UnitedHealthcare）、健信醫保（Centerlight Health System）、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS 以及 CAIPA 亞美醫師協會等。以上單位除贊助外，均在現場設有資訊攤位，由專業人員提供法律諮詢、醫療保健、長者照護與保險規劃等面對面服務，方便平日難以安排深入諮詢的居民就近詢問。教育類攤位如悟空教育、LingoAce、Zeta Charter School 與 THINK ACADEMY 等，也將提供課程資訊，協助家庭掌握在地教育資源。

舞台節目貫穿全天，節目陣容豐富且具層次感，為觀眾呈現視覺與聽覺兼具的表演盛宴。活動將自街頭能量十足的 hip-hop 開場，接續以優雅的中國舞呈現東方美學，再由動感爵士舞與緊張刺激的武術表演帶動現場氣氛；多支現場樂隊也會演奏跨流派曲目，豐富音樂層次。舞台表演與周邊美食、品牌市集相互呼應，形成邊逛邊看、邊吃邊賞的節慶場景，適合各年齡層參與——孩童有親子互動區，年輕族群可享街頭藝文與音樂表演，長者則能在文化節目與資訊攤位中找到實用資源與情感連結。

世界日報表示，「潮玩中秋•好市集」自舉辦以來已成為法拉盛社區中秋期間的重要活動之一。今年攤位數量與種類均有擴增，主辦單位希望透過美食、選物與資訊攤位的多元整合，讓居民在節慶氛圍中兼顧採購、娛樂與生活需求，促進鄰里交流與文化傳承。

活動詳情

- 日期：9月19日（星期六）

- 時間：上午10時至下午5時

- 地點：法拉盛 Kissena Blvd.（Main St. 至 Sanford Ave.）