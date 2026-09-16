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CMP人力中心九月舉辦「企業家培訓班」9/26開課在即 把握時間從速報名

紐約訊
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CMP人力中心「企業家培訓班」9月26日開課，為期十個週六，敬請從速報名。
CMP人力中心「企業家培訓班」9月26日開課，為期十個週六，敬請從速報名。

在創業的道路上，許多人常常感到無從下手，並且缺乏有效的指導和支持。在這種情況下，找到一個可靠的團隊和經驗豐富的導師變得尤為重要。然而，許多有志創業者面臨的挑戰在於缺乏適當的資源和專業的指導，為了解決這些問題，CMP人力中心特別推出了一項企業家培訓班，旨在為有志於創業的個人提供全面的支援和輔導。

本次培訓班由紐約州經濟發展局（Empire State Development）贊助，CMP人力中心屬下的商業輔助中心承辦，由來自不同領域的專業人士主講。課程將教授創業與管理技巧，並帶領學員深入探討與創業相關的各個主題，包括公司註冊設立、商業法律、稅務、保險、市場研究與推廣、貸款、小企業資源與最新的商業資訊。

CMP人力中心「企業家培訓班」將於9月26日至12月12日期間舉行，每週星期六上午10時至下午5時，上課時間共計10週，課程全程以英語授課。上課地點位於（55 Chrystie Street 2/FL, New York, NY 10002）CMP人力中心辦公室，參加此次課程的學員將有機會通過實際操作和專家指導，提升商業技能，為未來成功奠定堅實基礎。

「企業家培訓班」課程現正接受報名，歡迎有志於創業的朋友把握時機從速報名參加，報名費$100（全勤並完成課程作業可獲全額退款）。報名查詢詳情請致電 (646)410-3394、（646）603-7172或電郵聯絡:[email protected]；歡迎瀏覽網頁:www.cmpny.org。

精華 FAQ

  • 這項企業家培訓班主要面向有志創業、但缺乏資源、指導與實務經驗的個人，透過專業導師與完整課程，協助學員建立創業基礎並提升經營能力。

  • 課程將教授創業與管理技巧，並深入講解公司註冊設立、商業法律、稅務、保險、市場研究與推廣、貸款、小企業資源及最新商業資訊，內容相當完整。

  • 課程自9月26日至12月12日舉行，每週六上午10時至下午5時，共10週，於紐約CMP人力中心上課，報名費為$100，全勤並完成作業可獲全額退款。

保險 貸款 紐約州

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