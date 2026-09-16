我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
晚間盛大焰火秀，點亮明月高掛的法拉盛夜空。
晚間盛大焰火秀，點亮明月高掛的法拉盛夜空。

今年中秋特別熱鬧，法拉盛的節慶活動接連登場！其中最精彩、最令人期待的，莫過於法拉盛發展中心於9月19日（周六）舉辦的「族裔大遊行」與「盛大焰火秀」。

法拉盛發展中心傅鶴鳴表示，這項中秋盛事今年已邁入第26個年頭。中秋節前夕的周六，在緬街植物園對面的公園（Elder Ave和Colden St交口），下午3至7點小孩可玩風箏；45大道和Colden St交口的草坪上，向披頭四致敬的四人樂隊將在5至8點演唱披頭四所有成名曲以饗觀眾。8點鐘將施放15分鐘的大型盛大焰火，觀看區域是緬街、Elder Ave、Colden St，這三條街道在晚上7點半至8點半將封閉，禁止行人和車輛通行，請當地居民注意提早準備。

傅鶴鳴表示，法拉盛於1645年10月10日建鎮，今年已邁入第381年。1657年的《法拉盛宗教抗議書》是日後美國革命後憲法宗教自由及民主人權的主要先始文件，我們現在的居民有責任在這美國最多族裔的地區負起團結的責任。

下午5點，族裔大遊行由20餘個不同國家民族特色文化的豔麗隊伍，和一百多名法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍，將從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街至植物園對面公園，所有隊伍將在公園內進行舞蹈表演，民眾可在此欣賞；6點半參加遊行隊伍的人員將挑選出十餘位參加吃月餅比賽。

傅鶴鳴表示，持續26年的活動非常難能可貴，今年得到硬石（Hard Rock）大都會公園、冠洋（Ocean First）銀行、華人社區中心 CCCF、世界日報50周年的贊助，以及紐約市公園局、消防局、警察局在提供場地、安全監督與交通維護上的大力支持。法拉盛發展中心詢問電話：(917) 375-7740。

族裔大遊行載歌載舞，大展異國風采。
族裔大遊行載歌載舞，大展異國風采。

精華 FAQ

  • 活動重點包括下午的風箏活動、披頭四致敬樂隊演出、20餘個族裔隊伍的大遊行，以及晚間8點施放的15分鐘大型焰火秀，內容相當豐富。

  • 遊行於下午5點從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街前往植物園對面公園，沿途有多元族裔隊伍與法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍共同參與。

  • 焰火觀看區域為緬街、Elder Ave與Colden St一帶，這三條街將在晚上7點半至8點半封閉，禁止行人與車輛通行，居民應提早安排。

法拉盛 植物園 中秋

上一則

華為案續審 檢方傳喚證人出庭剖析Tappy機器人竊密

下一則

華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動　

促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動　
法拉盛中秋好去處——免費市集9月19日，來世界日報「潮玩中秋•好市集」

法拉盛中秋好去處——免費市集9月19日，來世界日報「潮玩中秋•好市集」
法拉盛中秋市集19日登場 60攤位齊聚Kissena大道 美食購物一次搞定

法拉盛中秋市集19日登場 60攤位齊聚Kissena大道 美食購物一次搞定
法拉盛華商會中秋送暖 為社區贈月餅

法拉盛華商會中秋送暖 為社區贈月餅

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光