9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜
今年中秋特別熱鬧，法拉盛的節慶活動接連登場！其中最精彩、最令人期待的，莫過於法拉盛發展中心於9月19日（周六）舉辦的「族裔大遊行」與「盛大焰火秀」。
法拉盛發展中心傅鶴鳴表示，這項中秋盛事今年已邁入第26個年頭。中秋節前夕的周六，在緬街植物園對面的公園（Elder Ave和Colden St交口），下午3至7點小孩可玩風箏；45大道和Colden St交口的草坪上，向披頭四致敬的四人樂隊將在5至8點演唱披頭四所有成名曲以饗觀眾。8點鐘將施放15分鐘的大型盛大焰火，觀看區域是緬街、Elder Ave、Colden St，這三條街道在晚上7點半至8點半將封閉，禁止行人和車輛通行，請當地居民注意提早準備。
傅鶴鳴表示，法拉盛於1645年10月10日建鎮，今年已邁入第381年。1657年的《法拉盛宗教抗議書》是日後美國革命後憲法宗教自由及民主人權的主要先始文件，我們現在的居民有責任在這美國最多族裔的地區負起團結的責任。
下午5點，族裔大遊行由20餘個不同國家民族特色文化的豔麗隊伍，和一百多名法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍，將從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街至植物園對面公園，所有隊伍將在公園內進行舞蹈表演，民眾可在此欣賞；6點半參加遊行隊伍的人員將挑選出十餘位參加吃月餅比賽。
傅鶴鳴表示，持續26年的活動非常難能可貴，今年得到硬石（Hard Rock）大都會公園、冠洋（Ocean First）銀行、華人社區中心 CCCF、世界日報50周年的贊助，以及紐約市公園局、消防局、警察局在提供場地、安全監督與交通維護上的大力支持。法拉盛發展中心詢問電話：(917) 375-7740。
活動重點包括下午的風箏活動、披頭四致敬樂隊演出、20餘個族裔隊伍的大遊行，以及晚間8點施放的15分鐘大型焰火秀，內容相當豐富。 遊行於下午5點從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街前往植物園對面公園，沿途有多元族裔隊伍與法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍共同參與。 焰火觀看區域為緬街、Elder Ave與Colden St一帶，這三條街將在晚上7點半至8點半封閉，禁止行人與車輛通行，居民應提早安排。
精華 FAQ
活動重點包括下午的風箏活動、披頭四致敬樂隊演出、20餘個族裔隊伍的大遊行，以及晚間8點施放的15分鐘大型焰火秀，內容相當豐富。
遊行於下午5點從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街前往植物園對面公園，沿途有多元族裔隊伍與法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍共同參與。
焰火觀看區域為緬街、Elder Ave與Colden St一帶，這三條街將在晚上7點半至8點半封閉，禁止行人與車輛通行，居民應提早安排。
上一則
華為案續審 檢方傳喚證人出庭剖析Tappy機器人竊密
下一則