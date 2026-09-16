9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜

晚間盛大焰火秀，點亮明月高掛的法拉盛夜空。

今年中秋 特別熱鬧，法拉盛 的節慶活動接連登場！其中最精彩、最令人期待的，莫過於法拉盛發展中心於9月19日（周六）舉辦的「族裔大遊行」與「盛大焰火秀」。

法拉盛發展中心傅鶴鳴表示，這項中秋盛事今年已邁入第26個年頭。中秋節前夕的周六，在緬街植物園 對面的公園（Elder Ave和Colden St交口），下午3至7點小孩可玩風箏；45大道和Colden St交口的草坪上，向披頭四致敬的四人樂隊將在5至8點演唱披頭四所有成名曲以饗觀眾。8點鐘將施放15分鐘的大型盛大焰火，觀看區域是緬街、Elder Ave、Colden St，這三條街道在晚上7點半至8點半將封閉，禁止行人和車輛通行，請當地居民注意提早準備。

傅鶴鳴表示，法拉盛於1645年10月10日建鎮，今年已邁入第381年。1657年的《法拉盛宗教抗議書》是日後美國革命後憲法宗教自由及民主人權的主要先始文件，我們現在的居民有責任在這美國最多族裔的地區負起團結的責任。

下午5點，族裔大遊行由20餘個不同國家民族特色文化的豔麗隊伍，和一百多名法蘭西斯路易斯高中軍訓隊伍，將從緬街聖喬治教堂出發，沿緬街至植物園對面公園，所有隊伍將在公園內進行舞蹈表演，民眾可在此欣賞；6點半參加遊行隊伍的人員將挑選出十餘位參加吃月餅比賽。

傅鶴鳴表示，持續26年的活動非常難能可貴，今年得到硬石（Hard Rock）大都會公園、冠洋（Ocean First）銀行、華人社區中心 CCCF、世界日報50周年的贊助，以及紐約市公園局、消防局、警察局在提供場地、安全監督與交通維護上的大力支持。法拉盛發展中心詢問電話：(917) 375-7740。

族裔大遊行載歌載舞，大展異國風采。