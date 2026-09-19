富康醫療全面居家照護：專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

VNS Health富康醫療能為您人生每一階段提供貼心、個人化的照護。

深耕紐約市 超過130年的非營利居家與社區醫療機構富康醫療(VNS Health)，始終以「讓民眾在熟悉環境中安穩生活」為核心使命，除提供日常居家護理外，更致力為有需要的家庭提供專業安寧療護(Hospice Care)與臨終關懷。

富康醫療服務涵蓋新生兒至臨終階段，自1983年起成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一，也是目前唯一服務範圍涵蓋紐約市五大區的安寧療護機構。2023年，富康醫療已為超過5,753名患者提供服務，多數人均在自家接受護理。

大眾常誤以為安寧療護僅適用於生命最後幾天。事實上，經醫師評估預估生存期約為6個月或更短的末期患者，即可申請接受安寧療護，且服務同樣涵蓋對家屬的支持，讓患者能安心留在熟悉家中與親友相伴。

富康醫療提供7天24小時團隊支援，避免患者不必要的急診與住院。專業團隊由醫師、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師及志願者組成（包含中文團隊），減輕病患身體疼痛並提供心靈情緒支持，協助華裔 家庭破除禁忌，尊嚴度過生命最後階段。

此外，富康醫療服務範疇亦涵蓋：

‧ 居家與個人護理：協助洗澡、烹飪、穿衣等日常生活事務。

‧ 心理健康 服務：關注身心靈平衡並提供社會支持。

‧ 健保計劃諮詢：針對符合紅藍卡(Medicare)及白卡(Medicaid)對象，提供量身定制的計劃，降低醫療開支負擔。

歡迎親臨富康醫療社區中心，與華人專員諮詢交流醫保計劃健康服務、了解更多關於居家護理、心理健康及安寧療護資訊。富康醫療社區中心辦公時間為星期一至星期五上午九時至下午五時；曼哈頓華埠勿街7號（212-619-3072）、皇后區法拉盛39大道136-52號（718-321-7695）、布碌崙日落公園8大道5521號（718-477-4733)。或請瀏覽富康醫療網頁:vnshealth.org/zh。富康醫療，始終在您身邊，守護您的健康。