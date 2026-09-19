我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

AI女演員上英節目「突說粵語」 主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦

富康醫療全面居家照護：專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
VNS Health富康醫療能為您人生每一階段提供貼心、個人化的照護。
VNS Health富康醫療能為您人生每一階段提供貼心、個人化的照護。

深耕紐約市超過130年的非營利居家與社區醫療機構富康醫療(VNS Health)，始終以「讓民眾在熟悉環境中安穩生活」為核心使命，除提供日常居家護理外，更致力為有需要的家庭提供專業安寧療護(Hospice Care)與臨終關懷。

富康醫療服務涵蓋新生兒至臨終階段，自1983年起成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一，也是目前唯一服務範圍涵蓋紐約市五大區的安寧療護機構。2023年，富康醫療已為超過5,753名患者提供服務，多數人均在自家接受護理。

大眾常誤以為安寧療護僅適用於生命最後幾天。事實上，經醫師評估預估生存期約為6個月或更短的末期患者，即可申請接受安寧療護，且服務同樣涵蓋對家屬的支持，讓患者能安心留在熟悉家中與親友相伴。

富康醫療提供7天24小時團隊支援，避免患者不必要的急診與住院。專業團隊由醫師、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師及志願者組成（包含中文團隊），減輕病患身體疼痛並提供心靈情緒支持，協助華裔家庭破除禁忌，尊嚴度過生命最後階段。

此外，富康醫療服務範疇亦涵蓋：

‧ 居家與個人護理：協助洗澡、烹飪、穿衣等日常生活事務。

心理健康服務：關注身心靈平衡並提供社會支持。

‧ 健保計劃諮詢：針對符合紅藍卡(Medicare)及白卡(Medicaid)對象，提供量身定制的計劃，降低醫療開支負擔。

歡迎親臨富康醫療社區中心，與華人專員諮詢交流醫保計劃健康服務、了解更多關於居家護理、心理健康及安寧療護資訊。富康醫療社區中心辦公時間為星期一至星期五上午九時至下午五時；曼哈頓華埠勿街7號（212-619-3072）、皇后區法拉盛39大道136-52號（718-321-7695）、布碌崙日落公園8大道5521號（718-477-4733)。或請瀏覽富康醫療網頁:vnshealth.org/zh。富康醫療，始終在您身邊，守護您的健康。

精華 FAQ

  • 富康醫療安寧療護主要服務經醫師評估、預估生存期約6個月或更短的末期患者，並同時照顧家屬需求。服務強調留在家中、減少急診住院，讓患者在熟悉環境中接受支持。

  • 其7天24小時團隊由醫師、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師與志願者組成，且包含中文團隊，可協助控制疼痛、提供情緒支持，並陪伴家庭度過生命末期。

  • 民眾可親訪位於曼哈頓華埠、皇后區法拉盛與布碌崙日落公園的社區中心，諮詢醫保、居家護理、心理健康與安寧療護資訊；辦公時間為週一至週五上午9時至下午5時，也可瀏覽 vnshealth.org/zh。

心理健康 華裔 紐約市

上一則

1家要幾個垃圾桶？裝太滿也開罰單？紐約市清潔局解惑

下一則

張炳鋒翰墨禪心 19日世報藝廊登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合健保9/12辦「家庭健康日」免費社區活動 提供健康資訊、健保諮詢、親子互動和精彩表演

聯合健保9/12辦「家庭健康日」免費社區活動 提供健康資訊、健保諮詢、親子互動和精彩表演
第十屆健腦日25日在華埠中華公所舉行 必達．百安律師事務所合夥人鄺艷蓮律師受邀做專題演講

第十屆健腦日25日在華埠中華公所舉行 必達．百安律師事務所合夥人鄺艷蓮律師受邀做專題演講
7旬婦遭冒名安寧療護成「臨終病患」 看診還被拒付

7旬婦遭冒名安寧療護成「臨終病患」 看診還被拒付
4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用

4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動