開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 經銷眾多名牌月餅送禮自用兩相宜

寶榮行老闆吳寶淳（左）出席大紐約區華人教育基金會頒獎典禮，與基金會會長李德怡（中）以及世界日報紐約社長張宗智相談甚歡。

開業近半世紀的華埠 寶榮行食品中心，經銷中美港澳等地眾多名牌月餅，包括榮華與奇華等極品品牌。店方提示，月餅能撫慰鄉情並增添團聚氣氛，送禮自用兩相宜。

寶榮行向以優良品質與公道價格取信於街坊與華社。最受僑胞歡迎的人氣產品以名貴藥材與補品為主，包括上等乾燕窩、威斯康辛州 花旗蔘、澳洲蠔皇極品鮑魚、大圓鮑片、禿參；南美桂花刺參、墨西哥 紅螺頭；日本吉品鮑、北海魷魚、北海道干貝、蠔豉；西非與南美蝴蝶膠、黃花筒膠及各級乾鮑魚；美國乾蝦米；特級中國蠔豉、青島干貝、特級羊肚菌、特級生曬蝦乾、明目魚、銀魚乾、中國粉紅蝦皮、大旺菜等。

此外，寶榮行內設有「韓國正官庄高麗蔘」銷售專櫃。「正官庄」意為政府監管生產、值得信賴的正統產品，為享譽全球的知名高麗蔘品牌。正官庄官網解釋，「正官庄」三個字，其中「正」指的是正統、正宗；「官」指的是官方、政府；「庄」則是經過修飾之意。韓國人蔘公社的高麗紅蔘品牌在國際被稱為「正官庄」。它是高麗蔘的世界代表品牌，以超過一百多年的民族傳統而引以為豪。

該行老闆吳寶淳熱心公益，現任人力中心董事、全美至德三德公所永遠名譽會長、美國民眾安全服務隊董事長、紐約詩書琴棋會董事、美國餐飲協會董事及前紐約華埠國際同濟會會長。吳老闆連年贊助並親臨七月份大紐約區華人教育基金會頒獎典禮與晚宴，以實際行動支持華裔子女接受高等教育，培育社會棟樑。

寶榮行兼營餐館批發並提供特價優待。門市地址：49 Elizabeth Street, NY, NY 10013（伊利沙白街，堅尼路與喜士打街之間），電話：（212）966-1080/4049、800-732-6744，傳真：（212）966-8590，營業時間：七天 8:30-18:00；網址：www.PoWing.com，電郵：[email protected]，WeChat ID: c2129661080。批發地址：Po Wing Trading Corp., 123 Banker Street, Brooklyn, NY 11222，電話：（718）388-2223/2984，傳真：（718）388-2383，電郵：[email protected]。

寶榮行老闆吳寶淳（左）與必達．百安律師樓客戶關係經理羅亦純連年出席大紐約區華人教育基金會頒獎典禮。

紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光（右）經常光顧寶榮行，由老闆吳寶淳親自出迎接待。