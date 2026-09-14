法拉盛新世界超市中秋節月餅熱賣中

法拉盛新世界超市內各式新鮮好味月餅熱銷中 ，各款月餅大特價，是送禮自用兩相宜之選！

中秋 佳節將至，新世界超市 (J Mart) 進口了中國、香港、臺灣、澳門 、馬來西亞的幾十個品牌的月餅，特色月餅、新奇口味月餅、各個檔次、價位的月餅都有，傳遞滿滿心意，收禮送禮都滿載美意！為了迎合年輕一代的口味，還專門進口冰皮月餅、流心奶黃月餅、榴槤月餅、流心榴槤月餅、棗泥合桃月、四色月餅、蘇式月餅等。各款月餅包裝風格迥異，傳統、創新、古典、藝術各種風格一應俱全，匠心獨具的包裝，美好滋味送禮自用兩相宜，成為消費者品味之選！

暢銷熱賣的有蛋黃白蓮蓉、蛋黃綠荳蓉、五仁、豆沙等傳統月餅，還有素五仁月餅、減糖蛋黃蓮蓉月餅、奶黃月餅、四黃白蓮蓉月餅、七星伴月月餅、綜合月餅、流心奶黃月餅等，送禮絕對夠體面，總有一款口味合您心意，新世界超市是您購買月餅和賀節禮品的最佳選擇。

新世界超市貨品應有盡有，主銷亞洲物品也有美國商品，商品的多元化也是該超市的特色之一，品種隨季節變化而有所不同，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓臺歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

新世界超市薄利多銷政策，由廠商、農場直接供應肉類、海鮮，和新鮮蔬菜等，新世界超市的海鮮區採用循環活水海鮮池，以保持海產的活鮮，讓顧客能吃到最新鮮的食材。良好的公司信譽、優質的產品供應、在水果、蔬菜、海鮮，肉類、冷凍貨品、雜貨等產品方面進貨管道正宗安全，層層嚴謹把好質量的關卡，保證消費者可以用的安心、吃的開心。讓廣大華裔民眾和外族裔民眾享受新世界超市的優質服務和最新鮮食材。

店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，一站式輕鬆選購所需要的商品。接受OTC 卡和糧食券，歡迎僑胞消費者前往購物。購禮卡有優惠，新世界超市期待著您的光臨，歡迎舊雨新知，光臨惠顧。

法拉盛 新世界超市總店地址：136-20 Roosevelt Ave.，Flushing，NY11354 (新世界商城一樓) 。40-17 Main Street ，Flushing，NY 11355 (停車場入口)， 電話(718) 661-0099，傳真：718-661-0089。每天營業：7:30AM-21:30PM。