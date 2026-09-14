康寶萊「粵唱粵強」國際大賽紐約站賽前培訓順利舉行

「粵唱粵強」國際大賽紐約站賽前，參加專業培訓的民眾非常踴躍。

上月啟動的2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站在9月6日為參賽選手舉行了免費的專業培訓，有數十名參賽者參加，大家收穫滿滿。該活動繼續開放報名，主辦單位負責人康寶萊總裁謝美美鼓勵大家把握時間，在9月26日海選前報名。

粵語歌曲在中國近代流行歌曲史上有絕對的流行音樂啟蒙地位，影響了整整幾個世代的人，至今還有很高的地位。唱粵語歌曲早已不是會說粵語人士的專利，而是許許多多人的共同喜好，人們或許不說粵語，但會唱粵語歌曲，主辦單位亦鼓勵這些人士踴躍參賽，共襄盛舉。

這次「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽發起人及總策劃廖百威老師將從中國廣州親臨紐約，擔任總決賽總評委並帶來精彩演出，將與紐約參賽者及觀眾難得在現場相聚。廖老師長期活躍於音樂、文化、藝術及公益領域，擁有多項重要社會及文化身份。廖老師希望通過不同國家及地區的賽事和文化交流，讓世界各地熱愛粵語歌曲的朋友參與其中。

作為主辦單位，長期活躍於社區的康寶萊總裁謝美美表示，此次康寶萊參與主辦「粵唱粵強」紐約大賽，希望通過音樂凝聚社區，讓更多海外華人，特別是年輕一代，認識粵語文化、傳承中華文化，同時為熱愛音樂的人提供走向更大舞臺的機會。同時，主辦方希望把品牌長期宣導的健康、積極、自信與社區精神帶上文化舞臺，將健康、音樂、文化與公益結合起來—--不僅要唱出好聲音，更要唱出華人的自信與力量。謝美美同時身為2026亞洲太太全球總冠軍、世界光煦營養基金會創辦人，長期致力於健康推廣、社區公益及華人文化交流。

本屆紐約賽區參賽報名費僅$30，並特別安排專業賽前培訓，包括曲目選擇、基礎發聲與音準、舞臺台風、現場表現、比賽流程及備賽技巧等。無論你擁有豐富演唱經驗，還是第一次挑戰大型舞臺，只要熱愛粵語歌曲、敢於挑戰自己，主辦方都歡迎民眾報名參加。紐約賽區正式海選，時間為9月26日下午1點。紐約總決賽，時間是10月17日地點均為法拉盛君豪大酒樓。

總決賽早鳥門票: 單人$65，一席10位$550，早鳥優惠9月底截止。報名電話：917-822-0310，報名地址：133-51 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354。

康寶萊與共同主辦的廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會、廣州演藝人協會、城市公益聯合會的負責人們。