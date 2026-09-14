我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

近期活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

09月14日（週一）:

●公園法式滾球

Pétanque in the Park

09/14,1:00 p.m.–4:00 p.m.

Location: Pétanque Court in Washington Square Park

https://www.nycgovparks.org/

09月15日（週二）:

銀髮族有氧雕塑

Senior Cardio Sculpt

09/15,9:00 a.m.–10:00 a.m.

Location: Sunnyside Community Services

43-31 39th St

https://www.nycgovparks.org/

月16日（週三）

●電腦基礎－Microsoft 進階班（二）

Computer Basics Microsoft Level II

09/16,10:30am - 11:30am

Location: 108-41 Guy R. Brewer Blvd, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

09月17日（週四）

●銀髮族網路防詐騙講座

Online Fraud Prevention For Seniors

09/17, 12:00pm - 1:30pm

Location: 89-11 Merrick Blvd, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

09月18日（週五）

●排舞健身

Line Dance Fitness

09/18,8:00 a.m.–10:00 a.m.

Location: Betsy Head Park, Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

09月19日（週六）

●親子互動遊戲時間（0–4歲）

Family Play-with-Me Time (Ages 0-4)

09/19,10:15am - 11:15am

Location: 47-40 Center Blvd, Long Island City

https://www.queenslibrary.org/

09月20日（週日）

●網上阿茲海默症互助支持小組 (國語)

Virtual Alzheimer’s Support Group (in Mandarin Chinese)

09/20, 2:00pm - 4:00pm

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 活動內容以運動健身、親子互動、電腦學習與健康支持為主，並包含銀髮族專屬課程與華語線上互助小組，顯示服務對象相當多元。

  • 適合長者的活動包括9月15日的銀髮族有氧雕塑、9月17日的銀髮族網路防詐騙講座，以及9月20日的網上阿茲海默症互助支持小組。

  • 9月16日有Computer Basics Microsoft Level II，9月19日有Family Play-with-Me Time（0-4歲），可分別滿足電腦學習與親子共玩需求。

銀髮族

上一則

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

下一則

紐約市嚴重壅堵日預警 聯大期間、感恩節前後重災
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近期活動

近期活動
近期活動

近期活動
周末好去處／爵士音樂節、9/11紀念活動

周末好去處／爵士音樂節、9/11紀念活動
聯合健保9/12辦「家庭健康日」免費社區活動 提供健康資訊、健保諮詢、親子互動和精彩表演

聯合健保9/12辦「家庭健康日」免費社區活動 提供健康資訊、健保諮詢、親子互動和精彩表演

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

華人駕駛心臟病發昏厥 紐約休班警察及時將他拉出車外

2026-09-10 15:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話