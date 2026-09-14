近期活動
09月14日（週一）:
●公園法式滾球
Pétanque in the Park
09/14,1:00 p.m.–4:00 p.m.
Location: Pétanque Court in Washington Square Park
https://www.nycgovparks.org/
09月15日（週二）:
●銀髮族有氧雕塑
Senior Cardio Sculpt
09/15,9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location: Sunnyside Community Services
43-31 39th St
https://www.nycgovparks.org/
月16日（週三）
●電腦基礎－Microsoft 進階班（二）
Computer Basics Microsoft Level II
09/16,10:30am - 11:30am
Location: 108-41 Guy R. Brewer Blvd, Jamaica
https://www.queenslibrary.org/
09月17日（週四）
●銀髮族網路防詐騙講座
Online Fraud Prevention For Seniors
09/17, 12:00pm - 1:30pm
Location: 89-11 Merrick Blvd, Jamaica
https://www.queenslibrary.org/
09月18日（週五）
●排舞健身
Line Dance Fitness
09/18,8:00 a.m.–10:00 a.m.
Location: Betsy Head Park, Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
09月19日（週六）
●親子互動遊戲時間（0–4歲）
Family Play-with-Me Time (Ages 0-4)
09/19,10:15am - 11:15am
Location: 47-40 Center Blvd, Long Island City
https://www.queenslibrary.org/
09月20日（週日）
●網上阿茲海默症互助支持小組 (國語)
Virtual Alzheimer’s Support Group (in Mandarin Chinese)
09/20, 2:00pm - 4:00pm
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
活動內容以運動健身、親子互動、電腦學習與健康支持為主，並包含銀髮族專屬課程與華語線上互助小組，顯示服務對象相當多元。 適合長者的活動包括9月15日的銀髮族有氧雕塑、9月17日的銀髮族網路防詐騙講座，以及9月20日的網上阿茲海默症互助支持小組。 9月16日有Computer Basics Microsoft Level II，9月19日有Family Play-with-Me Time（0-4歲），可分別滿足電腦學習與親子共玩需求。
精華 FAQ
活動內容以運動健身、親子互動、電腦學習與健康支持為主，並包含銀髮族專屬課程與華語線上互助小組，顯示服務對象相當多元。
適合長者的活動包括9月15日的銀髮族有氧雕塑、9月17日的銀髮族網路防詐騙講座，以及9月20日的網上阿茲海默症互助支持小組。
9月16日有Computer Basics Microsoft Level II，9月19日有Family Play-with-Me Time（0-4歲），可分別滿足電腦學習與親子共玩需求。
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