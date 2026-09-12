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Coway九月限定促銷登場　月租$9.99起 9/19法拉盛「潮玩中秋」活動攤位與消費者面對面

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迎接秋季生活新氣象，針對居家空氣管理、智能座便器及軟水機等產品推出多項優惠方案，...
迎接秋季生活新氣象，針對居家空氣管理、智能座便器及軟水機等產品推出多項優惠方案，讓消費者以更輕鬆的月租方式升級居家生活品質。

對許多家庭而言，真正提升生活品質的，往往不是大型家電，而是每天都會使用、直接影響生活細節的「小家電」。韓國生活家電品牌Coway近年積極拓展居家生活產品，從空氣淨化、用水到衛浴等領域，以科技設計結合日常需求，展現韓國家電品牌在小家電市場的實力。，指定產品月租最低只要$9.99/月，讓消費者不用一次投入高額費用，也能將兼具科技與設計的小家電帶進家中。

其中最受矚目的優惠為指定產品最長前6個月月租費僅$9.99/月，適合希望以較低門檻體驗高品質居家生活家電的消費者。此外，指定產品另有前8個月$19.99/月及前10個月$29.99/月的優惠方案，多種月租選擇，滿足不同家庭的需求。

除了月租優惠之外，Coway此次九月促銷也推出指定產品一次性購買優惠。其中，指定空氣淨化器及智能座便器最高可享50%折扣；指定智能座便器及軟水機則可享30%折扣，讓有長期使用需求的消費者也能把握入手時機。

值得特別一提的是，Coway將於9月19日參與由世界日報舉辦的「潮玩中秋」活動，並設置品牌活動攤位，邀請民眾親臨現場與Coway團隊交流。

對於近期正考慮添購空氣淨化器、智能座便器或軟水機的家庭而言，9月19日的「潮玩中秋」Coway攤位將是進一步了解產品與九月優惠的好機會。消費者可到現場認識Coway的居家生活解決方案，並掌握$9.99起月租優惠、指定產品最高50%折扣及30%折扣等限時方案。

中秋節向來是家人團聚、分享美好時光的重要節日，而居家環境的舒適與健康，也逐漸成為現代家庭重視的生活品質之一。九月優惠活動期間僅至9月25日，有興趣的消費者可把握機會，尤其歡迎於9月19日世界日報「潮玩中秋」活動當天親臨Coway攤位，現場了解產品及最新促銷內容。

Coway USA, Inc.地址:209-35 Northern Blvd, Bayside,NY 11361；Tel: 929-274-6288

精華 FAQ

  • 此次促銷主打指定產品月租最低$9.99/月，且前6個月可享此優惠；另有前8個月$19.99/月、前10個月$29.99/月等方案，讓消費者可依預算選擇。

  • 指定空氣淨化器及智能座便器最高可享50%折扣；指定智能座便器及軟水機則可享30%折扣，適合有長期使用需求、希望一次入手的家庭把握。

  • Coway將於9/19參與世界日報舉辦的「潮玩中秋」活動並設攤，現場可直接了解產品、月租優惠與折扣方案；整體九月優惠活動則持續到9/25。

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