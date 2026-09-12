法拉盛中秋好去處——免費市集9月19日，來世界日報「潮玩中秋•好市集」

2025世界日報往屆中秋市集：活動王子街當日情景。（本報資料庫）

2026年中秋 佳節將至，世界日報 將於9月19日（星期六）在法拉盛 Kissena Blvd.（Main St. 至 Sanford Ave.）舉辦「潮玩中秋•好市集」，活動時間為上午10時至下午5時。值此月圓人團聚的時刻，本次市集特別攜手Flushing BID（法拉盛商業改進區）及多家知名品牌共同籌辦，規模盛大、內容豐富多元，結合傳統節慶意象與現代街頭文化，為社區呈現一場兼具文化、娛樂與生活服務的中秋慶典。現場將有各式風味小吃與舞台表演，邀請民眾一同感受中秋團圓與鄰里共融的節日暖意。

市集匯聚近60個特色攤位，其中包括各式美食攤位、服飾攤位、資訊攤位等。除了美食與品牌展售，現場亦規劃多個贊助品牌資訊展區，提供健康、交通與生活等實用資源，讓參與者在歡慶之餘也能獲得有用資訊，達到寓教於樂的效果。

本次「潮玩中秋•好市集」特別感謝眾多知名商家對華人社區活動的鼎力支持。如黎保利律師事務所、聯合健保（UnitedHealthcare）、健信醫保（Centerlight Health System）、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS，以及CAIPA亞美醫師協會。除活動贊助外，以上單位均在現場設有資訊攤位。攤位上將有專業人員提供現場解說與問題諮詢，提供法律咨詢、醫療保健、長者照護、保險規劃等一站式諮詢服務，協助居民快速掌握各類方案差異並獲得實用資訊，為工作繁忙、平日難以安排深入諮詢的居民提供難得的面對面機會。

值得一提的是，飯糰外賣持續作為本屆「潮玩中秋•好市集」媒體協辦方，攜手世界日報為華人送上專屬中秋驚喜。民眾只要打開飯糰外送App選購人氣中餐或道地小吃，每月使用兌換碼【HAPPYNY】即可領取66美元紅包券包。

本次活動的舞台表演同樣精彩可期，節目陣容豐富且具層次感，為觀眾準備了視覺與聽覺兼具的精彩表演。包括充滿節奏感的 hip-hop 表演、優雅精緻的中國舞、動感十足的爵士舞、緊張刺激的武術表演，以及現場樂隊演出。舞台節目與街頭美食、品牌市集相互呼應，營造濃厚的節慶氛圍，讓各年齡層的民眾都能找到屬於自己的歡樂時刻。

潮玩中秋•好市集不僅是一場吃喝玩樂的街頭嘉年華，更致力於促進社區交流與傳承華人節慶文化。透過舞台演出與各式攤位的串聯，世界日報誠摯邀請家庭、朋友前來同樂，一同感受熱鬧且溫馨的中秋氛圍，共度難忘的節慶時刻。