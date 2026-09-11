冒煙水果杯亮相「潮玩中秋」　9月19日邀民眾品味繽紛水果冰新體驗

「冒煙水果杯」這款飲品的製作過程非常具有觀賞性，各種顏色的水果和食材在火鍋杯中翻滾，加上冒煙的視覺特點，讓人眼前一亮。

中秋 佳節將至，除了賞月、團聚與品嚐傳統月餅，一場結合節慶文化與潮流元素的「潮玩中秋」活動，也將為民眾帶來不一樣的節日體驗。由世界日報 舉行的「潮玩中秋」活動將於9月19日登場，特色攤位雲集，其中備受矚目的「冒煙水果冰」也將現身活動現場，以繽紛水果搭配冰品的清爽口感，為中秋節增添一份年輕、清涼又有趣的滋味。

「冒煙水果杯」最大的特色，不僅在於水果與冰品的搭配，更在於其獨特的視覺效果。冰品端上桌時，伴隨著如煙霧般的冷氣效果，營造出宛如「仙氣繚繞」的趣味畫面，讓品嚐冰品也成為一種視覺享受。色彩鮮艷的水果與冰涼甜品相互搭配，不僅清爽解膩，也相當適合節慶活動中拍照打卡、與親朋好友分享。

中秋時節雖已進入初秋，但天氣仍可能帶有夏日餘溫，一份冰涼水果冰正好成為逛活動時的消暑選擇。新鮮水果的自然酸甜，配合冰品的清涼口感，既能滿足甜食愛好者，也讓喜歡水果風味的民眾多了一項選擇。

此次「潮玩中秋」活動將傳統中秋節慶與現代潮流元素結合，除了讓民眾感受佳節氣氛，也提供各式特色美食與攤位，適合家庭、朋友及年輕族群一起參與。「冒煙水果冰」以其特殊的外觀與口味，預計將成為現場吸引目光的人氣攤位之一。

9月19日，歡迎民眾前往「潮玩中秋」活動現場，逛特色攤位、感受節慶氣氛，並親自體驗「冒煙水果冰」冰涼、繽紛又充滿趣味的特色魅力，在中秋團聚之外，享受一場別具新意的味蕾之旅。

「冒煙水果杯」這款飲品的製作過程非常具有觀賞性，各種顏色的水果和食材在火鍋杯中翻滾，加上冒煙的視覺特點，讓人眼前一亮。