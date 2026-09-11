現代希望之輪基金會在年度盛會上慶祝成立28周年 累積捐贈額達3.03億美元

北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker(圖中)； 現代希望之輪副主席Kevin Reilly(圖右)；現代希望之輪董事會成員、國家青年大使，以及獲資助者於2026年9月3日在華盛頓特區的Andrew W. Mellon禮堂合影。

現代希望之輪®是一家由北美現代汽車及其全美超過855家經銷商所公同支持的501©(3)非營利組織。該組織在華盛頓特區舉辦了年度盛會，紀念其致力於對抗兒童癌症 28年。這個活動匯集了現代汽車高層人員、經銷商、國會議員、研究人員、醫生，以及戰勝兒童癌症的患者，一同慶祝希望之輪在支持兒童癌症研究與護理方面累計捐贈總額達到3.03億美元的里程碑。

這場盛會於全國兒童癌症宣導月期間舉行，彰顯了希望之輪一貫的承諾：資助創新研究、推動治療進步，並在患者及其家庭對抗癌症的全過程中給予支持。

現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「現代汽車希望之輪充分體現了我們為促進人類進步這項使命的核心精神。今年，希望之輪累計的捐贈總額已突破3.03億美元，彰顯出北美現代汽車及其855余家經銷商的堅定承諾。在過去28年，現代希望之輪已幫助挽救了四萬多名兒童的生命。我們將持續致力於在兒童及其家庭最艱難的時刻為他們帶來希望，並資助旨在挽救生命的癌症研究工作。」

全球擴張，將希望傳遞至世界各地

現代希望之輪正持續擴大其在全球的影響力。繼近期在加拿大 、墨西哥 、韓國，和澳洲的擴展之後，希望之輪宣布從瑞典開始，進軍歐洲的計畫，隨後在未來幾年內擴展至西班牙及其他歐洲國家。現代希望之輪還透過現代癌症基因組學中心在印度推進兒童癌症研究，預計將會惠及超過兩萬五千人。

首屆O’Brien/Reilly希望精神大獎

現代希望之輪的晚宴還頒發了首屆O’Brien/Reilly希望精神大獎。這是一項新設立的榮譽，旨在表彰那些對現代希望之輪使命做出傑出貢獻與承諾的現代經銷商。這個大獎以希望之輪的聯合創始人Don Reilly和已故的Tom O’Brien命名，用於表彰展現出卓越領導力、積極倡導、投身社區服務，以及致力於提升大眾對兒童癌症研究的關注與支持方面表現傑出的經銷商。

除了這項最高榮譽之外，現代汽車和現代希望之輪還表彰了來自全國各地的經銷商合作夥伴，感謝他們持續致力擴大希望之輪在當地群體的影響力。此次共有九個獲獎者，其中包括來自北美現代汽車七個業務區域各選出的一名獲獎者，年度最佳市場大獎得主，以及首屆O’Brien/Reilly希望精神年度經銷商大獎。

北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker表示：「現代希望之輪的力量源於其背後的各方人士，特別是我們的經銷商、研究人員、倡導者，以及患者家庭，他們28年以來始終不渝地支持這一使命。我們共同實現的累計捐贈總額已達到3.03億美元，但我們的工作遠未結束。我們將繼續努力，直至每一位對抗癌症的兒童都能獲得更優質的治療並迎來更美好的未來。這個首屆希望精神大獎旨在表彰透過不懈奉獻推動這項壯舉，並為對抗癌症的兒童及其家庭帶來希望的人士。」

在華盛頓特區舉辦的活動彰顯了持續進行的倡議工作

這場年度盛會為在國家首度舉辦，為期一周的系列活動畫上了休止符。這些活動旨在提高大眾對兒童癌症的認識、推動相關倡導工作，並促進研究資金的籌集。活動包含：

• 一場國會招待會，匯集了立法者、醫學界領袖、研究人員、議題倡導者，以及現代希望之輪的支持者。

• 現代希望之輪在國家兒童醫院和Georgetown大學Lombardi綜合癌症中心舉辦的標誌性手印儀式，讓罹患癌症兒童在現代汽車車輛上印下五彩手印，以此象徵在對抗兒童癌症上懷抱希望與團結一致。