我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

美國律師樓幫您最快速解決 房客不付房租需將其驅逐

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

PICERNO & ASSOCIATES, PLLC. 美國律師樓有最好的律師團隊為您解決房東房客問題， 該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，他們可線上起訴或直接進入法庭遞交檔，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精：驅逐非法租客，專業精准快速，驅逐地下室房客非法分租，違約欠租多種語言服務。配備華人助理專線，由資深律師出庭，免費預約面談。

美國律師樓表示房客不按時交租對房東會造成很大的困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣，維修，房屋貸款，保險及稅收等。通常，房東不會立即採取法律程式，希望房客會儘快主動償還支付所欠房租。一拖再拖，這樣事實上對於房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程式，從長遠的角度來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置。及時果斷地尋求律師説明進行正確的法律程式驅趕房客是刻不容緩的，這樣才能更好的為你減少損失。

而且，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程式，這也可能會導致延誤。而在這樣的延誤期間，房客就可以繼續滯留而拒絕支付房租。

美國律師樓的紀錄不言自明，多年來他們已驅逐了許多住戶。即使你的公寓是非法的，比如非法的地下室仍然有辦法可以快速的讓房客離開。該律師樓處理法院的檔也非常的快速，他們瞭解法警驅逐程式可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為採取強硬，富有攻擊性的驅逐房客是非常重要。同時，聘請一位好的律師100%相信您的案件也是非常重要的。他們最重要的目標是專業，禮貌，尊重所有的客戶並確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收取任何隱藏費用，我們只收取平價可負擔費用，它包括法庭費用，過程服務費，所有法庭出庭費，和律師工作的費用。

如果您有房東房客的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢並與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心的為您解釋完整的房東房客法律程式，完全和真實地向您說明一切細節及情況.

在PICERNO & ASSOCIATES, PLLC，律師樓的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請電1-718-888-9775，國語經理會全力幫助您。地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

精華 FAQ

  • 主要協助房東處理房客欠租、非法租客驅逐、地下室非法分租，以及各類房東房客法律程序，強調能以快速且有效的方式推進案件。

  • 文中指出其由紐約州執牌律師親自主理上庭，並可線上起訴或直接向法庭遞交文件，同時提供多種語言服務與華人助理專線。

  • 他們以免費預約面談、免費諮詢、平價且無隱藏費用作為賣點，並強調能耐心解釋完整程序，幫助房東及早啟動法律行動。

紐約州 租客 貸款

上一則

紐約曼哈頓曾喆路牌 紀念9/11華裔救援英雄曾喆

下一則

9/11恐襲25周年 創傷後遺症持續浮現
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
金山AI蓬勃發展 租戶憂遭房東下「驅逐令」

金山AI蓬勃發展 租戶憂遭房東下「驅逐令」
AI熱潮下 舊金山房租飆漲26% 市長宣佈「租房緊急狀態」出手護租客

AI熱潮下 舊金山房租飆漲26% 市長宣佈「租房緊急狀態」出手護租客
租屋時別說這5句話 無心之言恐斷送入住理想公寓機會

租屋時別說這5句話 無心之言恐斷送入住理想公寓機會

熱門新聞

長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

2026-09-04 14:54
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係