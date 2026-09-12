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第十屆健腦日25日在華埠中華公所舉行 必達．百安律師事務所合夥人鄺艷蓮律師受邀做專題演講

紐約訊
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必達‧百安律師事務所羅亦純輔佐鄺艷蓮等多位律師，為華人社區提供專業且熱心的服務。
必達‧百安律師事務所羅亦純輔佐鄺艷蓮等多位律師，為華人社區提供專業且熱心的服務。

第十屆健腦日活動訂於9月25日（周五）上午10時至下午2時30分在華埠美國紐約中華公所舉行，必達．百安律師事務所（PITTA & BAIONE LLP）合夥人鄺艷蓮律師受邀出席並做專題演講，主要內容為重要的法律和財務文書須知。

健腦日活動免費入場，歡迎住在紐約市華裔長者和照顧者參加。有意出席市民，請攜帶身份證件，於9月16日（周三）上午10時，到華埠勿街7號富康醫療華埠退休居民社區服務處取票，先到先得，發完為止。每人限取2張入場券。

健腦日活動由紐約中華公所、阿茲海默症關愛服務、ACADIA、愛佳管理、ATTENDING Home Care等數十個保健機構聯合主辦。活動當天排定兩場大腦探索之旅講座，除鄺艷蓮律師主講的法律講座外，還有安寧療護講座，介紹每個家庭都應該瞭解的美國醫療福利之一，講者為註冊社工連雯珊，為富康醫療多元化市場與文化發展副總裁。於此同時，健腦日尚提供社區健康資源、攤位健康教育遊戲以及幸運抽獎與文藝表演、免費午餐與贈送禮物。

加盟必達．百安律師事務所五年多的鄺艷蓮律師，曾被「紐約時報」評為頂尖律師。她連續八年（2014-2021）榮獲「超級律師新星」稱號。她負責管理必達．百安律所的老年法、醫療補助規劃、信託與遺產規劃、遺囑認證、遺產管理以及特殊需求規劃等法務。此外，鄺艷蓮律師協助民眾為已故親人申請「9·11」受害者賠償基金(9/11 VCF)，以幫助他們為逝去的親人爭取權益。鄺律師並為正在領取其他政府福利的客戶提供諮詢，避免這些福利受到「9·11」受害者賠償基金申請的影響。

鄺艷蓮律師畢業於紐約市立大學法學院，曾在紐約市一家知名的老年法律事務所工作近十年，為需要社會服務、政府福利和遺產規劃的老年人提供法律援助。在法學院就讀期間，鄺律師也曾在法律援助協會布碌崙老年事務辦公室和 Lenox Hill 社區中心工作。在進入法學院之前，鄺艷蓮律師還曾與華人老年社區密切合作，先在拉瓜迪亞老年中心擔任個案專員，後來在紐約老年人基金會的個案管理項目中擔任老年個案經理。

上述健腦日舉辦地點在華埠紐約中華公所禮堂，地址： 62 Mott Street, CCBA Auditorium, New York, NY 10013，詳情請致電646-744-2951或電郵[email protected] 洽阿茲海默症關愛服務的石蔚靜女士（Ms. Weijing Shi）。至於必達．百安律師事務所，其社區事務首席專員羅亦純，電郵:  [email protected]，電話:  (212) 652-0802，律師事務所地址：  紐約市華爾街40號24樓（40 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005），網站:  http://www.911benefits.com/chinese，電郵: [email protected]，電話： 212-658-1763，傳真: (212) 658-1767。

必達‧百安律師事務所社區事務首席專員羅亦純（右）今夏參加法拉盛商改區市集，在攤位...
必達‧百安律師事務所社區事務首席專員羅亦純（右）今夏參加法拉盛商改區市集，在攤位前解答民眾問題。

精華 FAQ

  • 活動訂於9月25日周五上午10時至下午2時30分，在華埠美國紐約中華公所禮堂舉行，地址為62 Mott Street, New York, NY 10013。

  • 她受邀主講法律講座，重點是重要的法律和財務文書須知，內容與長者常見的遺囑、信託、遺產及其他規劃相關。

  • 活動免費入場，住在紐約市的華裔長者和照顧者可於9月16日上午10時，攜帶身份證到華埠勿街7號取票，每人限2張，先到先得。

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