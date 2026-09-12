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視力出現異常勿輕忽　玻璃體視網膜顧問中心呼籲民眾 定期自我檢測及早就醫

紐約訊
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玻璃體視網膜顧問中心（Vitreoretinal Consultants，簡稱VRC）的眼科醫師指出，視力的細微變化往往是視網膜疾病的早期警訊，包括糖尿病視網膜病變、黃斑部病變（AMD）等，若未及時發現與治療，恐會造成不可逆轉的視力損傷。該中心呼籲民眾，平時可透過簡單的居家視力測試，提早察覺異常，並即刻就醫檢查。

VRC玻璃體視網膜顧問中心醫師團隊包括李宏恩醫生(Albert S. Li, MD), 潘耀輝醫生(David Y. Poon, MD)、李傑西卡醫生(Jessica G. Lee, MD)及林建楚醫生(James Lin, MD)，均畢業於哈佛大學及康奈爾大學，擁有豐富臨床經驗。醫師提醒，視力健康需長期留意，任何異常變化都不應忽視，及早檢查是保護視力的關鍵。

VRC負責人指出，該中心專注於玻璃體及視網膜疾病診療，老年性黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、視網膜靜脈阻塞等疾病。如果病患在保險報銷注射治療方面遇到問題，VRC或許可以提供幫助。

李宏恩醫生表示，若出現視力模糊、影像扭曲、黑影、飛蚊增多，或視野邊緣如窗簾般遮擋的情況，即使症狀短暫，也應儘速聯絡眼科醫師，避免延誤病情。李醫師提醒，居家簡易視力檢測可協助早期發現問題。他還建議，民眾可定期在家進行以下兩種簡易測試，並在相同環境與距離下進行，以利比較變化：

Snellen 視力表測試

將視力表張貼於牆面，距離約十呎，配戴平時使用的眼鏡或隱形眼鏡，單眼遮蓋測試遠距視力，逐行朗讀字母並紀錄結果，左右眼分別測量。若視力與過往不同，應提高警覺。

Amsler 方格表測試(民眾可到診所免費領取一份或網站下載，網址: pages/education-center/at-home-tests-to-monitor-your-vision/06b477de4b-1752605836/vrc-amsler-grid.pdf,)。此測試主要檢查黃斑部功能。配戴閱讀眼鏡，單眼遮蓋，注視中央黑點，若發現線條彎曲、扭曲或局部缺失，且情況為新發或惡化，應立即安排眼科檢查。

玻璃體視網膜顧問中心地址：38-08 Union Street, Suite 3B, Flushing, NY 11354，電話：718-673-8070，網站：www.vrcny.com。

精華 FAQ

  • 因為視力模糊、扭曲或黑影等細微變化，可能是糖尿病視網膜病變、黃斑部病變等早期警訊，若延誤檢查與治療，可能造成不可逆的視力損傷。

  • 文章建議使用Snellen視力表測遠距視力，並用Amsler方格表檢查黃斑部功能；兩者都應在相同環境、相同距離下重複測量，方便觀察變化。

  • 若出現視力模糊、影像扭曲、黑影、飛蚊增多，或視野邊緣像被窗簾遮住，即使症狀短暫，也應儘速聯絡眼科醫師，避免延誤病情。

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