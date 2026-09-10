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舞劇《花木蘭》9月登林肯中心輸入SJRB購票享七折

紐約訊
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中國民族舞劇《花木蘭》將於2026年9月18日至20日登上紐約林肯中心大衛•寇克劇院(David H. Koch Theater)，限定演出四場。世界日報讀者購票時輸入優惠碼「SJRB」，即可享七折優惠。

舞劇改編自北朝民歌《木蘭辭》，以舞蹈呈現花木蘭代父從軍、征戰沙場及卸甲歸鄉的故事。全劇沒有台詞，而是透過舞者的肢體、音樂及舞台設計，帶領觀眾走進木蘭的內心世界，看見她在家庭責任、女性身分與戰場生活之間的掙扎與成長。

劇中以「銅鏡」和「長劍」作為兩個重要意象。銅鏡代表木蘭原本的女兒身分與平靜生活，長劍則象徵她在戰場上必須承擔的責任。木蘭在鏡前整理妝容，也在沙場上持劍迎戰，兩種不同的人生在舞台上交替出現，呈現她剛強與柔情並存的一面。

舞台採用15公尺環形轉台，配合軍隊陣列及戰爭場面，讓劇情隨著舞台轉動自然推進。劇中也融合中國古典舞與武術，舞者透過拳腳、劈劍及整齊的隊形，展現木蘭在軍營中的訓練與作戰生活。武術不只是增加視覺效果，也表現她為了生存、保護家人及隱藏身分，逐漸讓自己變得堅強的過程。

原創民族音樂加入古琴、羌笛及琵琶等傳統樂器，配合木蘭出征、思鄉、作戰及返鄉等不同情節。即使沒有對白，觀眾仍能從音樂與舞蹈中感受到她離家的不捨、戰場上的壓力，以及回到家鄉後的平靜。

這部作品不只描寫一名女英雄，更希望觀眾看見木蘭在面對人生選擇時的勇氣。她並非天生無所畏懼，而是在責任來到面前時，選擇勇敢承擔。即使相隔一千多年，木蘭對家庭的守護與面對困難的精神，至今仍能引起不同文化背景觀眾的共鳴。

舞劇《花木蘭》由中國對外文化集團「中華風韻」品牌榮譽呈現、寧波市演藝集團出品。四場演出門票現正熱售，票價為30元至299元。演出時間為9月18日晚上7時30分、9月19日下午1時30分、晚上7時30分，以及9月20日下午2時30分。地點在紐約林肯中心大衛•寇克劇院。優惠碼：SJRB（購票時鍵入可享七折）。

舞劇《花木蘭》融合中國古典舞與武術，透過長劍與戰場陣列，呈現木蘭英勇征戰的形象。...
舞劇《花木蘭》融合中國古典舞與武術，透過長劍與戰場陣列，呈現木蘭英勇征戰的形象。(主辦方提供）

舞劇《花木蘭》透過高難度托舉與細膩的肢體動作，展現人物之間的情感張力。(主辦方提...
舞劇《花木蘭》透過高難度托舉與細膩的肢體動作，展現人物之間的情感張力。(主辦方提供）

精華 FAQ

  • 演出時間為2026年9月18日至20日，地點在紐約林肯中心大衛•寇克劇院，共安排4場限定演出，分別在晚間與下午時段登場。

  • 世界日報讀者購票時輸入優惠碼「SJRB」，即可享有7折優惠。本文也指出門票現正熱售，票價範圍為30元至299元。

  • 全劇透過無台詞的舞蹈、原創民族音樂與武術動作，結合銅鏡、長劍與15公尺環形轉台，展現木蘭代父從軍、戰場歷練與返鄉後的成長。

林肯 花木蘭 林肯中心

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