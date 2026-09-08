二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

隨著保健食品逐步從「成分導向」走向「科學實證」，人體臨床研究已成為產品研發與效能驗證的核心指標。台灣輕采國際有限公司推出的「醣芯勝FFL三護配方」，為業界首創同時兼顧「護糖、護心、護腎」三病共護的保健食品，配方核心也針對近年美國心臟協會提出的「糖心腎症候群（CKM syndrome）」所設計，可應用於糖尿病、心臟血管疾病與慢性腎臟病等慢性病的輔助治療。

「醣芯勝FFL三護配方」歷經兩年投入「糖尿病腎病變患者」人體臨床試驗，近期於台灣醫學中心/腎臟科完成測試並成功解盲，受測患者不論於血糖、腎功能及血脂指數，皆獲得明顯改善，展現出同時對於糖尿病、心血管疾病及腎臟病之顯著輔助治療效果，也為「糖心腎症候群CKM syndrome」於日常提供了調控病情最新解決方案。

專利技術強強聯手 打造「糖心腎症候群」最新解決方案

「醣芯勝 FFL 三護配方」以「糖、心、腎」整合照護為研發核心，結合專利二代小分子褐藻醣膠（FOII®）、專利二代高穩定藻褐素（FUXII®）及左旋肉鹼（L-Carnitine）等確效素材，打破以往產品主要皆以面對單一問進行輔助治療及保健的限制，「醣芯勝 FFL」透過精準複方協同作用，聚焦於器官間的整合代謝，全方位打造「糖心腎症候族群」三病共護防護網。

常規治療搭配「醣芯勝FFL」 血糖、血脂、腎功能顯著改善

本臨床試驗的受試者為同時患有糖尿病及慢性腎臟病者，平均年齡約 70 歲，這群受試者多半伴隨高血壓、冠心症等，正是坊間常稱的「糖心腎」共病，意即為糖心腎症候群，而全數參與患者經過篩選，皆已長期利用固定藥物控制病情，三個月受試期間亦完全無任何藥物服用改變。因此受測結果，可直接展現出「醣芯勝三護配方」介入治療後的影響效益。

試驗結果顯示，未食用「醣芯勝三護配方」的對照組，在試驗期間血糖、膽固醇與腎功能仍有控制不佳甚至出現惡化的窘境；相對地，常規治療同時搭配每日食4 顆「醣芯勝」的組別，三個月後，糖化血色素數值（HbA1c）平均調降 2.4、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）降低 8.1mg/dL，而尿蛋白(UACR)更是大幅降達 31.3%。更重要的是，這些使用「醣芯勝FFL」後尿蛋白大幅降低的患者，並未如一般腎臟病相關藥物初期使用時，容易造成腎絲球過濾率(eGFR)快速變差的風險(初始eGFR妥協Initial eGFR Compromise)，可提供陷入治療瓶頸的糖尿病腎病變患者，安全且不具副作用的治療輔助及日常保養新選擇。

醫學中心人體臨床研究以糖尿病合併慢性腎臟病者為對象，觀察常規治療搭配醣芯勝食用三個月後，糖化血色素、低密度脂蛋白及尿蛋白等指標，最終展現出全方位顯著改善成果。

從數據到日常 使用者正面慢性病改善成效

從學理上來說，高血糖會持續讓血管內皮受傷，增加硬化風險且會降低腎功能。而受損的腎臟也會加重心臟負擔，同時如果心臟受損又無法有效把血液送至腎臟，反之又會使腎病惡化，形成惡性循環。因此，務必要留意糖心腎共病。

除了整體研究數據表現優異，受試者的真實食用歷程亦展現出極高的生活品質提升。一名長期接受糖尿病治療的男性受試者，在規律服藥並搭配食用醣芯勝 FFL 3 個月後，飯前血糖由 121 降至 83 mg/dL，三酸甘油酯由 281 降至 165 mg/dL，腎絲球過濾率（eGFR）亦由 64.2 顯著提升至 76 mL/min/1.73m²。此血檢數值的大幅改善，讓他突破過往在單純使用藥物治療時所面臨的瓶頸，也對爾後的健康管理更有信心。。

輕采國際特別提醒，個人狀況仍會受原有藥物、飲食、運動及生活型態等多重因素影響。民眾仍應遵循專業醫師評估與指導，切勿自行停藥或調整藥量。

「醣芯勝」完整市售產品完成臨床驗證

此次人體臨床試驗的另一重點，在於研究素材並非採用單一原料，而是直接以完整市售「醣芯勝三護配方」產品提供患者收案使用。相較於大部分保健食品，在進行人體臨床試驗時，僅用單一高純度主成份提供患者使用，但實際產品卻是採用低純度主成份，甚至加入非臨床試驗時所使用的複方成份。而輕采國際有限公司，不論是在早期的「研褐二代小分子褐藻醣膠機能飲」或是此次「醣芯腎FFL三護配方」，在臨床人體臨床試驗時，皆直接以市售產品通過醫學中心IRB審查並提供患者作為臨床試驗，真實藉由人體試驗，反映出實際市售產品配方於人體內治療輔助協同效應，讓研究數據忠實反映出消費者實際日常使用情境。

此次人體臨床試驗直接採用完整市售產品「醣芯勝 FFL 三護配方」投入測試，綜效展現出「調降血糖、改節血脂、改善尿蛋白」顯著成效。

深耕「轉譯醫學」領域 奠定企業競爭實力

輕采國際於2026年初，榮獲台灣第二十二屆新創獎肯定，其核心競爭力即在於以「轉譯醫學」為核心理念，致力將天然萃取物轉化為具市場競爭力的功能性原料。並透過札實人體臨床試驗，強化原料功能實證基礎，輔助解決臨床治療或日常照護所面臨的健康瓶頸。

就如同本次人體臨床試驗，主要針對遭遇治療瓶頸之「糖心腎症候群（CKM syndrome）」患者，CKM強調糖尿病、心臟血管疾病與慢性腎臟病三者間緊密交互影響，當其中一個出現問題，將如同骨牌效應，促使其他系統共同惡化。但市場上之保健食品，卻從未研發出訴求此三病共護的配方及產品，提供患者於治療及日常作為輔助使用。透過此次「醣芯勝FFL三護配方」人體試驗解盲，再次展現了輕采國際「以科研為根、以利人為本」的企業理念。，輕采表示，人體臨床試驗解盲並非研究終點，公司將持續累積研發能量，開發更多元符合疾病治療輔助需求的特用保健素材及產品。

「亞太動力」代理，為中港澳提供專業CKM輔助選擇

AP Dynamics Limited (簡稱: 亞太動力) 作為「醣芯勝FFL三護配方」於香港及澳門地區的總代理，深耕香港醫療科技領域多年。透過此次合作，為中、港、澳地區眾多「糖心腎症候群(CKM)」患者，提供臨床上糖尿病、 心血管疾病及慢性腎症病專業輔助需求。