新型公立學校進駐法拉盛：澤塔特許學校正式開校入學申請

澤塔特許學校完全免學費，法拉盛新校址，目前初期開設幼稚園（Kindergarten）和 1 年級，未來將逐步擴展至 12 年級。

在過去的一年裡，澤塔特許學校（Zeta Charter Schools）持續深入瞭解法拉盛 ，除了拜訪在地家庭、與在地機構建立連結外，也傾聽當地家長對孩子未來的期望。今年秋天，這項工作迎來重要里程碑： 澤塔特許學校在法拉盛開設了旗下第一所學校，同時也是該社區的首間特許學校。這座新校區將為當地家庭提供一個離家近、免學費且高品質的公立教育新選擇。

對於法拉盛的家庭而言，他們對孩子抱有崇高的期望。家長們希望孩子能接受具有挑戰性的學術薰陶、為未來做好準備，並作為健全的個體獲得全方位的支持。澤塔特許學校的創校理念，正建立在學生能夠，且應該，同時擁有這三者的信念之上。

澤塔特許學校在優異的學術成果上已有顯著的過往紀錄。在去年參與檢測的澤塔特許學校中，有 92% 的學生通過了紐約州 數學考試，其中近半數更獲得最高等級的 4 分。在英語語言藝術（ELA）方面，則有 86% 的學生考取合格分數，高出學校所在社區學區 50 個百分點，亦高出紐約市整體平均 36 個百分點。此外，澤塔特許學校的學生在科學考試中的表現同樣格外亮眼，合格率達 92%，比前一年提升了 4 個百分點，創下紐約州實施更為嚴格的新一代科學標準（Next Generation Science Standards）評量以來，澤塔特許學校歷年來的最佳成績。

然而，澤塔特許學校的教學方針不僅止於卓越的學術成就，更源於深信每個孩子都有能力創造非凡。「家長將他們最寶貴的孩子託付給我們，我們非常重視這份責任，」澤塔特許學校創辦人兼執行長 Emily Kim 表示。「我們相信每個孩子都值得接受一份為他們將繼承的世界所量身打造的教育——這份教育既能帶來最高水平 Challenge（挑戰），又能將他們視為獨特個體來關懷與支持。我們很榮幸能成為法拉盛社區的一份子，並期待與當地的家庭建立長期合作夥伴關係。」

在澤塔特許學校，「愛」是追求卓越的基石。這意味著了解每個孩子的獨特性，深信他們的潛力，並提供相應的支持以協助他們達到高標準的學術期望。 澤塔特許學校並不認為愛與嚴謹相互衝突；相反地，正因為堅信每個孩子都能達到卓越的高度， 澤塔特許學校 才設定了具雄心的目標，並肩負起協助每位學生實現目標的責任。

這種理念更延伸至課堂之外。澤塔特許學校的學生有機會透過藝術、體育、音樂、西洋棋、跆拳道、機器人技術與科技課程來探索興趣並培養新技能。正念（Mindfulness）與社會情感學習（SEL）亦融入於校園日常生活中，協助學生在發展學術技能的同時，建立自信、韌性與獨立性。對澤塔特許學校的領導團隊而言，愛意味著創造能讓每個孩子蓬勃發展的環境——深入瞭解他們、挑戰他們的成長，並提供充足的機會與支持，讓他們發掘自己的無限可能。

澤塔特許學校對法拉盛的承諾遠不止於開辦一所新學校。從一開始，該學校網路就致力於與在地家庭、社區組織和地方領袖建立關係，目標是成為該社區長期的合作夥伴。這意味著傾聽家庭的心聲、建立社區夥伴關係，並確保學校能夠展現其所服務社區的願景。

誠摯邀請各家庭親臨現場了解澤塔特許學校，校園參觀活動目前已在進行中，澤塔特許學校將於 9 月 10 日舉行剪綵典禮以慶祝開校。作為一所公立特許學校，澤塔特許學校完全免費且面向所有家庭開放，無須繳納學費，亦無入學考試。法拉盛校區申請將於 10 月 1 日開放。有興趣瞭解更多資訊或提出申請的家庭，可造訪https://zetaschools.org/zeta-queens-flushing/ 獲取詳細資訊與最新動態。

澤塔特許學校完全免學費，法拉盛新校址，目前初期開設幼稚園（Kindergarten）和 1 年級，未來將逐步擴展至 12 年級。