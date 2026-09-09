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秋季健康規劃首選！聯合健康保險將於9/19中秋市集駐點解惑

紐約訊
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秋季健康規劃首選！聯合健康保險將於9/19中秋市集駐點解惑
秋季健康規劃首選！聯合健康保險將於9/19中秋市集駐點解惑

面對不斷變化的醫療保險需求，您是否正在為家人尋找合適的保障方案？聯合健康保險（UnitedHealthcare）作為業界領航者，不僅提供完善的健康計畫，更主動走進社區，為民眾提供及時的專業解答。

此次，聯合健康保險以黃金贊助商的姿態，積極參與世界日報「2026 潮玩中秋．好市集」。針對民眾最關心的多項保險議題，如兒童健保（Child Health Plus）、政府資助管理式健保（Medicaid Managed Care）以及基本健保計劃（Essential Plan），聯合健保現場攤位將安排資深服務團隊駐點。無論是想了解各類計畫的申請資格，還是需要評估現有的保障內容，專業顧問都將提供一對一的深度解析，協助民眾釐清複雜的保險細節，為家庭健康做出最明智的選擇。

這是一個難得的互動機會。歡迎您在9月19日上午11時至下午5時，蒞臨逛市集的同時，也請務必前來聯合健保攤位(#49)，讓我們用專業諮詢，為您與全家人的健康生活提供最完善的規劃！

查詢是否符合資格，可親臨鄰近聯合健康保險亞裔資訊中心或至電1-800-632-6311

了解諮詢，歡迎瀏覽網頁: uhccp.com/Essential。

精華 FAQ

  • 聯合健康保險以黃金贊助商身分參與活動，並派出資深服務團隊駐點，讓民眾能現場獲得一對一諮詢，快速了解各類健保方案與申請資格。

  • 攤位將重點解答兒童健保Child Health Plus、政府資助管理式健保Medicaid Managed Care，以及基本健保計劃Essential Plan，協助民眾比較與評估。

  • 活動時間是9月19日上午11時至下午5時，地點在世界日報「2026 潮玩中秋．好市集」的聯合健保攤位#49，亦可致電1-800-632-6311或上網查詢。

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