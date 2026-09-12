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慈濟10/17重磅盛事呈現社區

紐約訊
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10/17心蓮萬蕊．善念共聚：慈濟60・紐約35「2026慈善愛心宴」十鼓震撼演...
10/17心蓮萬蕊．善念共聚：慈濟60・紐約35「2026慈善愛心宴」十鼓震撼演出慈善愛心宴音樂之夜，誠摯邀請各界共襄盛舉。

慈濟紐約分會，深耕紐約都會區今年已邁入第35年，今年亦適逢慈濟基金會創立60週年，特別於今秋舉辦重磅盛事登場；10/17慈善愛心宴音樂之夜，誠摯邀請鄉親共襄盛舉，共同見證慈濟深耕社區、援助全球災區的點點滴滴。一路以來從熱食與蔬果發放、急難關懷、醫療義診，到人文教育與靜思生活推廣，該會以一顆柔軟心，陪伴不同族裔與背景的家庭走過困境，走進社區、走近人心。金秋將至，慈濟基金會紐約分會將為大紐約地區的鄉親帶來一場充滿音樂與慈悲，精彩非凡的年度慈善之夜，座位有限，請早洽詢。

10/17心蓮萬蕊．善念共聚：慈濟60・紐約35「2026慈善愛心宴」

一年一度的慈善愛心宴，慈濟紐約分會今年邀請的佳賓有：台灣知名的音樂人，也是校園民歌的重要推手之一：李壽全老師及來自台灣的獲獎人聲樂團 The Wanted(尋人啟事)，巧妙融合阿卡貝拉、流行音樂與科技元素，展現獨具特色的音樂風格。以流行音樂和科技元素，呈現獨具特色的音樂風格音響宴。李壽全老師是臺灣知名的音樂家、音樂製作人與音樂總監，也是華語流行樂壇與校園民歌時期的重要推手。音樂成就與代表作經典製作與創作：曾打造多首時代金曲，包含王傑的〈一場遊戲一場夢〉、蘇芮的〈一樣的月光〉、費玉清的〈晚安曲〉，以及合唱歌曲〈明天會更好〉與〈龍的傳人〉等。個人專輯：曾發行過《未來的未來》與《8又二分之一》等個人演唱專輯。尋人啟事The Wanted是臺灣知名的阿卡貝拉（A cappella，無伴奏合唱）與電子人聲樂團，獲得多項國際阿卡貝拉大賽冠軍，被媒體譽為「台版歌喉讚」。金曲肯定：曾榮獲第32屆金曲獎「最佳演唱組合獎」。音樂風格：擅長將流行音樂與純人聲完美結合，並融入效果器與即興元素，打造前衛的 Synth Pop（合成器流行）與電子人聲曲風。該慈善愛心宴音樂之夜另還有多個表演，絕對帶給社區一場饗宴。

該分會邀請大紐約地區各界舊雨新知（企業與善心人士）齊聚一堂，在充滿音樂與慈悲的夜晚裡，每一份支持都將化為實際行動，希望能團結眾力，幫助更多需要幫助的人，成就更多善行，讓愛與善念在紐約這片土地上持續萬蕊綻放。從心出發，一起來行善，讓愛在紐約延續。時間：2026年10月17日（星期六）下午5:30PM；地點：囍宴 Northern Gala, 138-18 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354。詳情與報名，請洽主辦：慈濟基金會紐約分會：tzuchi.us/zh/Northeast-Gala。活動席次有限，敬請把握機會與該基金會共度充滿溫度與感動的秋天！該活動亦可掃QR CODE了解詳情，或電洽：(718) 888-0866。

精華 FAQ

  • 今年秋天重點活動包括9/12的「台灣好食 華語好學」文化園遊會，以及10/17的「2026慈善愛心宴」。兩場活動分別結合文化、音樂與公益，邀請社區民眾共同參與。

  • 園遊會邀請十鼓擊樂團現場演出，並設有美食、遊戲攤位與趣味華語教學，主打寓教於樂。活動免費入場，不需事先報名，適合闔家同遊，地點在慈濟長島人文教育中心。

  • 慈善愛心宴旨在凝聚企業與善心人士力量，將支持轉化為援助行動，幫助更多需要幫助的人。活動於2026年10月17日舉行，地點在Flushing的囍宴 Northern Gala。

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