成龍補習班秋季班9月12日開學培訓課程涵蓋全齡段幫助學子直通名校

位於法拉盛凱辛娜大道上、法拉盛圖書館後方的成龍補習班總校。

在大紐約地區享譽盛名擁有46年教學經驗的「成龍 補習班」，專注升學考試培訓 ，教學網絡遍佈大紐約三大主要華人 市區 。 學校長期以來憑藉嚴謹的教學態度、優質的師資實力與卓著的升學成果，深得廣大家長與學子的信賴。隨著新學年的臨近，成龍補習班的秋季班將於9月12日正式開學，並推出多項學費優惠，全力協助華裔 子女在升學路上占得先機、圓夢名校。

成龍補習班的課程體系極為豐富且具針對性，涵蓋從基礎學科加強到頂尖名校衝刺的全齡段培訓。在基礎與資優教育方面，特別針對4至8年級學生開設每週六的「閱讀數學加強班」與「州會考提升班」。同時開設適用於4至11年級學生的「寫作專精班」（每週日1.5小時），著重提升學生的邏輯思考與寫作表達能力。

針對資優學生的全程栽培，該校設有4升5年級天才初中G班，以及5升6年級天才中學Hunter杭特班（H班）。為考取紐約市頂尖天才中學奠定堅實基礎。

在備受紐約華人家長關注的特殊高中考試（SHSAT）領域，成龍補習班構建了極具競爭力的培訓體系。課程包括 5、6年級SHSAT長程包辦班，7年級特殊高中SHSAT包辦班（直攻特攻隊），8年級SHSAT衝刺班，以及9年級SHSAT重考班。多元化的班別設定能夠精準滿足不同階段學生的備考需求，幫助學生掌握考試重點與解題技巧，順利考入心儀的特殊高中。

至於面對高中升大學的關鍵階段，成龍補習班同樣提供完善的標準化考試與升學指導方案。該校為8、9、10 年級同學開了PSAT班，為10、11、12年級同學開了SMART SAT 高分增加強班。又針對即將應考的學生，更推出考前8週、6週及 4週的在家上網SAT考前衝刺班，幫助學生突破瓶頸、奪取高分。對於目標瞄準頂尖大學的高中生，特別打造了「14頂尖大學特攻隊」與「哈佛特攻隊 」，並配有專業的「申請大學論文修改寫作班」，提供一站式的升學規劃與文書指導。

此外，成龍補習班亦高度關注新移民家庭與多元文化學習的需求。針對剛抵達美國的新移民子女，特別開設「新移民子女ELL英文過橋班」協助學生克服語言障礙，快速適應公立學校的課室教學。

在授課形式上，成龍補習班提供堂課與網課兩種模式，兩者採用完全相同的教材，且學生可隨時互換，賦予家庭極大的學習靈活性。

為了減輕家長負擔，「成龍補習班」特意推出「多重學費優惠」政策：秋季漲價後原價$1599的課程， 在9月12日開學前報名還是維持$1199舊價！提前報名一季可再減$200，報名兩季（秋季+春季）學費再減$500，一報三季更可減$1000 元，並獲贈23次名師精細修改的「寫作專精班」！二人同行報名減$30，三人減$50；舊生一律享有95折（5% Off）優惠，新生報名兩季亦享有95折；紐約州考取得優異成績（一個4分減$50，兩個4分減$100）！此外，凡是選擇特定時段課程（如SHSAT、SAT下午班）的學生均可享受額外折減！還有，網課學費幾乎是堂課的一半，相當划算。

「成龍補習班」布碌崙20大道新開分校地址是20大道6804號；法拉盛是凱辛娜大道41-60號Kissena；布碌崙八大道夾60街829號；唐人街158 Hester喜仕達夾勿街Mott。諮詢電話：917-640-6918(吳經理)有打必覆。有關成龍補習班詳細課程信息，請瀏覽 meprepny.com。