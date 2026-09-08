紐約市人力資源與PDA招聘活動 9月10日法拉盛圖書館舉行11AM-1PM

從JFK機場招聘，到CDL、機械維修、校車及配送工作，PDA希望透過持續活動，建立企業與居民之間更穩定的就業橋樑，讓真正的工作機會進入社區，也讓真正需要工作的人更容易找到企業。

企業需要人才，社區居民需要工作機會，如何讓兩者更有效連接，成為社區就業服務的重要課題。非營利組織Potential Development Association（PDA）繼續推動社區就業計畫，9月10日（星期四）上午11時至下午1時，將在Queens Public Library法拉盛 圖書館舉行Career Opportunities Event。

此次招聘活動的一大重點，是提供JFK機場相關工作機會，包括值班經理、旅客服務主管及旅客服務專員。其中，值班經理起薪每年59,240.46至71,343.35美元；旅客服務主管每小時25至26美元；旅客服務專員每小時21.25至21.50美元。

此外，活動還提供多項不同領域職位，包括Glendale的夜班柴油機械師，時薪21至25美元；環境衛生CDL卡車司機，夜班時薪28至32.87美元；曼哈頓 步行快遞員，時薪18.50美元；布朗克斯、皇后區及布魯克林的校車司機，時薪22至35.05美元；以及曼哈頓電動自行車快遞員，時薪17美元加小費。

PDA希望透過連接Workforce1、企業招聘及社區服務資源，把實際職位直接帶進社區，協助居民了解招聘要求及申請流程，也讓企業有機會接觸更多社區人才。

此次活動另一項特色，是PDA法律援助部門將安排律師到場。居民除了參加招聘及就業諮詢外，如有一般法律問題，也可尋求初步法律諮詢及相關資源指引。

PDA表示，推動的並不只是一場招聘會，而是希望逐步建立Community Workforce Pathway（社區就業與發展通道），將居民、Workforce1、企業、職業培訓、法律援助及其他社區資源連接起來，讓社區就業服務從一次性活動走向長期平台。

9月10日活動地點：Queens Public Library，41-17 Main St, Flushing, NY 11355。有意求職、轉職或了解招聘資訊的居民，可向PDA查詢，電話：718-666-5758。

9月10日活動之後，PDA還將繼續舉辦就業及社區服務活動。9月29日上午11時至下午2時，下一場活動將在PDA位於East Elmhurst的社區服務中心舉行，地址為98-07 Astoria Blvd, 1st Floor, East Elmhurst, NY 11369。

查詢網站：WWW.PDAUS.ORG或電話929-496-9798