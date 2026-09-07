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前Northwell Health醫療系統高管 Joe Moscola出任百康仁德總裁

紐約訊
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前Northwell Health醫療系統高管Joe Moscola出任百康仁德...
前Northwell Health醫療系統高管Joe Moscola出任百康仁德(Rendr)醫療集團總裁。

紐約最大的華人醫療集團百康仁德（Rendr）近日宣布，任命前Northwell Health醫療系統高管Joe Moscola為集團總裁。擁有26年醫療健康行業經驗的Moscola先生，將負責推動集團營運和醫療服務體系進一步發展，持續提升患者的就醫體驗和健康成果。

Moscola先生的職業生涯始於臨床一線，曾擔任心臟外科助理醫師。與患者直接接觸的經歷，讓他對患者需求有著切身理解，也讓「以患者為先」的理念始終貫穿此後的管理工作。

在Northwell Health醫療系統任職的23年間，Moscola先生先後擔任多個高級管理職務，負責醫療體系戰略、人力資源、數字化轉型及醫生營運管理等工作。他曾參與推動大型醫療體系的戰略合作和營運發展，並長期與醫生團隊緊密協作，在提升醫療服務效率、優化患者體驗等方面積累了豐富經驗。

對於服務紐約社區約20萬名患者的百康仁德而言，此次任命也是集團持續提升醫療服務能力的重要一步。

百康仁德醫療集團首席執行官朴俊醫生（Richard Park, MD）表示：「Moscola先生的加入將幫助百康仁德進一步提升營運效率和醫療服務能力，建立更具可持續性的體系，並持續完善『價值導向醫療』（value-based care）模式，讓患者能夠獲得更加高效、便捷和聚焦健康結果的醫療服務。」

Joe Moscola表示：「作為一名土生土長的紐約人，能夠有機會服務紐約本地社區，對我而言意義非凡。我期待將自己在戰略規劃、科技應用、運營管理以及醫生合作方面的經驗帶到百康仁德，推動集團持續發展。」

作為紐約最大的華人醫療集團，百康仁德在布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島和長島納蘇郡擁有100多家診所。該集團的家庭醫生與專科醫生緊密協作，打造華人社區領先的整合式醫療服務。百康仁德以預防為核心，專注健康風險管理與慢性病控制，致力於降低重症發生率，真正對患者的長期健康成果負責。更多資訊請查詢：www.rendrcare.com。

精華 FAQ

  • 百康仁德希望借重Moscola在大型醫療體系的管理經驗，進一步提升營運效率、醫療服務能力與患者體驗，並強化可持續的價值導向醫療模式。

  • Moscola擁有26年醫療健康行業經驗，曾在Northwell Health任職23年，歷任多個高階管理職務，負責戰略、人資、數位轉型與醫生營運管理。

  • 百康仁德是紐約最大的華人醫療集團，在多個區域設有100多家診所，服務約20萬名患者，並以預防、風險管理與慢性病控制為核心。

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