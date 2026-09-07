近期活動
09月07日（週一）:
●Greeley Square Park民謠音樂會
Big City Folk in Greeley Square Park
09/07,6:00 p.m.–8:00 p.m.
Location: Greeley Square Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
09月08日（週二）:
●下午茶時光
Afternoon Tea
09/08,11:00 a.m.–2:00 p.m.
Location: Wave Hill Bronx
https://www.nycgovparks.org/
09月09日（週三）
●電腦入門：軟體
Intro to Computers: Software
09/09, 10:30am - 12:00pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing,
https://www.queenslibrary.org/
09月10日（週四）
●皇后區公共圖書館招募活動
Queens Public Library Career Opportunities Event
09/10, 11:00am - 1:00pm
Location:Queens Public Library，41-17 Main St, Flushing
https://pdaus.org/
09月11日（週五）
●跑步小組
Running Group
09/11,10:00 a.m.–11:00 a.m.
Location: Dyckman Fields in Inwood Hill Park
https://www.nycgovparks.org/
09月12日（週六）
●長者簡易太極拳（普通話）
Easy Tai Chi for Older Adults (in Mandarin Chinese)
09/12,10:30am - 11:30am
Location: 86-07 Broadway, Elmhurst
https://www.queenslibrary.org/
09月13日（週日）
●九月份週日下午電影
Sunday Afternoon Movies, September
09/13, 1:00pm - 3:30pm
Location: 256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/s
內容整理了9月7日到9月13日的一週活動，依日期列出每日項目，方便讀者快速掌握當週可參與的社區節目與課程。 皇后區公共圖書館相關項目包括9月9日的電腦入門：軟體、9月10日的招募活動，以及9月12日的長者簡易太極拳與9月13日週日下午電影。 活動地點分布在曼哈頓的Greeley Square Park、布朗克斯的Wave Hill，以及皇后區的Flushing、Elmhurst和Glen Oaks等地，涵蓋多個社區。
精華 FAQ
內容整理了9月7日到9月13日的一週活動，依日期列出每日項目，方便讀者快速掌握當週可參與的社區節目與課程。
皇后區公共圖書館相關項目包括9月9日的電腦入門：軟體、9月10日的招募活動，以及9月12日的長者簡易太極拳與9月13日週日下午電影。
活動地點分布在曼哈頓的Greeley Square Park、布朗克斯的Wave Hill，以及皇后區的Flushing、Elmhurst和Glen Oaks等地，涵蓋多個社區。
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