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09月07日（週一）:

●Greeley Square Park民謠音樂會

Big City Folk in Greeley Square Park

09/07,6:00 p.m.–8:00 p.m.

Location: Greeley Square Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

09月08日（週二）:

●下午茶時光

Afternoon Tea

09/08,11:00 a.m.–2:00 p.m.

Location:  Wave Hill Bronx

https://www.nycgovparks.org/

09月09日（週三）

●電腦入門：軟體

Intro to Computers: Software

09/09,  10:30am - 12:00pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing,

https://www.queenslibrary.org/

09月10日（週四）

皇后區公共圖書館招募活動

Queens Public Library Career Opportunities Event

09/10, 11:00am - 1:00pm

Location:Queens Public Library，41-17 Main St, Flushing

https://pdaus.org/

09月11日（週五）

●跑步小組

Running Group

09/11,10:00 a.m.–11:00 a.m.

Location: Dyckman Fields in Inwood Hill Park

https://www.nycgovparks.org/

09月12日（週六）

●長者簡易太極拳（普通話）

Easy Tai Chi for Older Adults (in Mandarin Chinese)

09/12,10:30am - 11:30am

Location: 86-07 Broadway, Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

09月13日（週日）

●九月份週日下午電影

Sunday Afternoon Movies, September

09/13, 1:00pm - 3:30pm

Location: 256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/s

精華 FAQ

  • 內容整理了9月7日到9月13日的一週活動，依日期列出每日項目，方便讀者快速掌握當週可參與的社區節目與課程。

  • 皇后區公共圖書館相關項目包括9月9日的電腦入門：軟體、9月10日的招募活動，以及9月12日的長者簡易太極拳與9月13日週日下午電影。

  • 活動地點分布在曼哈頓的Greeley Square Park、布朗克斯的Wave Hill，以及皇后區的Flushing、Elmhurst和Glen Oaks等地，涵蓋多個社區。

皇后區

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