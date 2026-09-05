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「明月共笙歌」中秋音樂會 跨文化共譜人性之美

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天青藍星樂團9月27日舉辦《明月共笙歌》精彩音樂會，免費入場(歡迎樂捐)須持票人...
天青藍星樂團9月27日舉辦《明月共笙歌》精彩音樂會，免費入場(歡迎樂捐)須持票人場，敬請預先電郵預訂，座位有限先到先得。

為慶祝中秋佳節，天青藍星樂團（Celadon Stars）將於9月27日（星期日）下午，於曼哈頓翠貝卡表演藝術中心（Tribeca Performing Arts Center）舉辦一場名為《明月共笙歌》（One Journey – Many Hearts）的精彩音樂演出。這場活動,?由天青藍星樂團（Celadon Stars) 主辦，匯集了多個非營利音樂與表演藝術團體，旨在透過傳統音樂與當代藝術的對話，引領觀眾體悟跨越文化表象後，人類共同擁有的情感與希望。

中秋賞樂，跨越地域的文化共鳴。這場演出將由樂團首席夏文杰老師領軍，以中西合璧的編制，演繹《春江花月夜》、《月兒高》等明清古風大曲。節目內容極具多元色彩，包括北美古箏名家孫薇領奏的現代絲路風格作品《行者》；琵琶獨奏家楊謹帶來的《雲想花想》；中國國家一級演員，白麗玲，與塤（劉笑然），和大笛（翁夢昕）一同演譯紅樓夢的葬花吟；以及普林斯頓大學路易斯藝術中心駐校音樂總監文斯·迪·穆拉（Vince Di Mura）創作的古曲爵士鋼琴與琵琶創新對話《夢中醒來》。

除專業音樂家演出外，Flying Strings青少年樂團將展現中東與回族風格的民樂風采；京劇名家賈永紅將帶來經典劇目《貴妃醉酒》，演繹嫦娥孤月的哀怨與淒美。此外，多位來自新州及紐約的婦女舞者，及晨韻舞蹈團，也將以優美的舞姿，展現生命的活力與喜悅。

藝術暖心，關注移民家庭。《明月共笙歌》不僅是一場音樂饗宴，更蘊含深厚的人文關懷。現場將由歌劇藝術家Jessica Bloch演繹一組特別創作，講述戰時被迫分離的猶太人家書，由Quinn Gutman譜成曲子，Julian Gau (高藇懷)編寫成樂隊編製，由女高音、女中音、男高音，男低音，透過音樂，訴說著平凡生活中對親人的的惦念與愛。

《明月共笙歌》的這一埸演出，致力於深化人們對這些共通情感的理解與共鳴，從而構建同理心、相互尊重以及跨文化的真誠理解 - 而這正是我們，人類共同特質的基石。它提醒我們：儘管我們的歷史、語言和習俗各不相同，但那些觸動我們心靈的情感、激勵我們前行的價值觀以及塑造我們人生的夢想，卻有著深刻的共通性與普遍意義。

更具意義的是，本次演出所有捐款（100%）將全數捐贈予特定非營利組織，用於援助難民及移民家庭，特別是育有年幼子女的家庭，期望在團圓佳節將愛心擴散至社會角落。

《明月共笙歌》音樂會訂於9月27日（星期日）下午3時至5時（演出後設有贊助人招待會 5:30~7:00）在曼哈頓翠貝卡表演藝術中心 (Tribeca Performing Arts Center),Theater I舉行，場館地址：199 Chambers St, New York, NY 10007。門票現已公開預訂：免費入場（歡迎自由樂捐），但需持票入場。由於座位有限，敬請務必預先以電子郵件預訂。請寄電郵信件至[email protected]，註明預約門票張數，以免向隅。歡迎熱愛音樂與傳統戲曲的朋友們共襄盛舉，於中秋時節，共度一個充滿藝術氣息與溫情的午後。

精華 FAQ

  • 音樂會訂於9月27日星期日下午3時至5時，在曼哈頓翠貝卡表演藝術中心Theater I舉行，演出後另有5:30至7:00的贊助人招待會。

  • 節目包括《春江花月夜》《月兒高》、古箏與琵琶作品、紅樓夢葬花吟、爵士鋼琴對話，以及青少年樂團、京劇與舞蹈等多樣表演。

  • 主辦方表示，所有捐款將全數捐給特定非營利組織，用於援助難民及移民家庭；觀眾可免費入場，但需事先以電郵預訂門票並持票入場。

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