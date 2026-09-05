康寶萊主辦2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站

「粵唱粵強」國際大賽紐約站歡迎所有熱愛粵語歌曲、熱愛中華文化、熱愛舞台、敢於挑戰自己的朋友踴躍報名！

2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站正式啟動！大賽創辦人廖百威親臨紐約擔任總評審並精彩獻唱，是全球粵語文化的盛事，歡迎各屆人士參加。10月17日相約紐約！

本屆紐約大賽由康寶萊攜手廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會、廣州演藝人協會共同主辦，三方攜手將國際健康品牌、廣府文化傳承力量與專業演藝資源匯聚紐約，共同推動粵語音樂與中華文化走向國際舞台。康寶萊美東區國際總裁組成員謝美美擔任紐約大賽主辦單位負責人，攜手海內外文化及紐約社區力量，共同打造一場融合音樂、中華文化中中國文化的語言交流文化。

「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽發起人及總策劃廖百威老師將從中國廣州親臨紐約，擔任總決賽總評審並帶來精彩演出。廖百威老師長期活躍於音樂、文化、藝術及公益領域，擁有多項重要社會及文化身份。這次廖百威老師親臨紐約，不僅是擔任一場比賽的評委，更是「粵唱粵強」核心發起人與紐約參賽者及觀眾難得的現場相聚。

謝美美同時為2026亞裔太太全球總冠軍、世界光煦營養基金會創辦人，長期致力於健康推廣、社區公益及華人文化交流。這次主辦「粵唱粵強」紐約大賽，希望透過音樂凝聚社區，讓更多海外華人，特別是年輕一代，認識粵語文化、傳承中華文化，同時為熱愛音樂的人提供走向更大舞台的機會。

康寶萊（Herbalife）創立於1980年，是一家擁有45年以上歷史的全球營養與健康公司，這次康寶萊參與主辦「粵唱粵強」紐約大賽，希望把品牌長期倡導的健康、積極、自信與社區精神帶上文化舞台，將健康、音樂、文化與公益結合起來——不僅要唱出好聲音，更要唱出華人的自信與力量。

本屆紐約區參賽報名費僅$30，並特別安排專業賽前培訓，包括曲目選擇、基礎發聲與音準、舞颱風、現場表現、比賽流程及備賽技巧等。無論你擁有豐富演唱經驗，或是第一次挑戰大型舞台，只要熱愛粵語歌曲、敢於挑戰自己，都歡迎報名參加！

三大重要日期：

9月6日下午2點｜專業賽前培訓

9月26日下午1點｜紐約賽區正式海選

10月17日｜紐約總決賽•君豪大酒樓

總決賽早鳥門票：單人早鳥票：$65 /一席10位：$550 （早鳥優惠截至9月底），建議參賽者及觀眾儘早報名、儘早訂票、儘早訂席。

紐約區副主席文敏老師及城市公益聯合會團隊，在賽事籌備、社區推廣及組織協調方面給予大力支持，與主辦單位攜手凝聚紐約華人社區力量，共同推動「粵唱粵強」紐約大賽。

報名及諮詢電話：917-822-0310，報名地址：133-51 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354。