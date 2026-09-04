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珍珍男女理髮廳歡慶35周年 買5送1回饋新老顧客

紐約訊
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珍珍男女理髮廳專精主題派對髮型造型打造專屬魅力
珍珍男女理髮廳專精主題派對髮型造型打造專屬魅力

位於法拉盛的珍珍男女理髮廳今年迎來成立35周年。35年來，珍珍男女理髮廳秉持「專業、平價、親切服務」的經營理念，從早期以男士平頭技術打響名號，到如今提供剪髮、燙髮、染髮、漂髮、挑染、護髮、盤髮、派對造型及化妝等多元服務，陪伴一代又一代顧客走過人生不同階段。

為感謝新老顧客長期支持，珍珍男女理髮廳特別推出35周年感恩優惠，其中最受矚目的就是「買5送1」。顧客消費累計滿5次，即可享有送1次的優惠，對於平時經常剪髮、染髮、燙髮或做造型的顧客而言，是相當實惠的周年回饋。

周年慶期間，顧客到店還可獲贈精美小禮物，送完為止，讓大家在享受美髮服務的同時，也能感受到店家對顧客多年支持的謝意。

除了買5送1之外，巴西離子燙80元起;盤頭$22起以及各種時尚燙髮滿50元送高級護髮。

日常剪髮方面，珍珍男女理髮廳同樣以親民價格服務社區，男士單剪10元起、女士單剪12元起。不論是簡單修剪、俐落短髮、經典造型，或是想要重新改變形象，都可以先與髮型師溝通，再根據個人的臉型、髮質、髮流及生活習慣，設計適合自己的髮型。

值得一提的是，珍珍男女理髮廳除了日常美髮服務之外，也特別重視各種主題派對及特殊場合的髮型造型設計。

無論是婚宴、生日派對、節慶活動、公司聚會、舞會或其他重要社交場合，都可以提前預約派對造型服務。髮型師會按照活動性質、服裝搭配及顧客個人特色，設計適合的盤髮、捲髮或時尚派對髮型，讓顧客在重要場合展現最佳形象。

例如參加婚宴，可以選擇優雅大方的盤髮或浪漫捲髮；生日派對則可以設計活潑、年輕又上鏡的造型；遇到聖誕節、新年、萬聖節等節慶活動，也可以配合不同主題，打造更具節日氣氛的髮型及妝容。

對於喜歡拍照、參加聚會的顧客而言，一個合適的髮型往往能為整體造型加分。珍珍男女理髮廳提供派對盤髮及化妝服務，可以從髮型、髮色到妝容進行整體搭配，協助顧客打造屬於自己的主題派對形象。

珍珍男女理髮廳另一項特色，是能夠以多種語言及方言與顧客溝通，包括福州話、溫州話、廣東話、上海話、台灣話及國語。對來自不同地區的華人顧客而言，可以使用自己熟悉的語言說明髮型需求，溝通更加方便，也更容易達到理想的造型效果。

珍珍男女理髮廳地址：133-45 41 Rd., Flushing（黃金大廈對面），營業時間每天上午8時至晚上9時，全年七天營業。電話：718-799-0422。

精華 FAQ

  • 店家推出買5送1優惠，顧客消費累計滿5次即可獲得1次回饋，另有周年慶小禮物贈送，還提供巴西離子燙、盤頭與滿額送護髮等優惠。

  • 店內提供剪髮、燙髮、染髮、漂髮、挑染、護髮、盤髮、派對造型與化妝等服務，男士單剪10元起、女士單剪12元起，價格相當親民。

  • 理髮廳可用福州話、溫州話、廣東話、上海話、台灣話及國語溝通，也能為婚宴、生日派對、節慶活動等場合設計造型，並全年7天營業。

法拉盛

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