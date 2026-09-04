我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

法拉盛大學點的飛達建材公司

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

位於法拉盛大學點的飛達建材公司(FEIDA SISS Corp)已經為紐約法拉盛及周邊地區服務20多年，提供門類、廚衛、水電五金等產品一站式採購服務，現貨供應。新增特價產品：各款室內白底漆木門，巴西進口實心松木門，貼皮實木門帶框套，（各種木線條，門線，方板）！公司採用工廠直銷模式，直接進貨櫃，省去中間環節，批發兼門店零售。自備停車場，歡迎裝修師傅、建築商、零售店面、屋主前來選購！

一樓浴室展廳：多款浴室玻璃門，推拉式，外開式，有框式跟無框式。全鋼化玻璃，邊框有亮光、啞光、金色、黑色，尺寸從21”到108”。可以浴室玻璃門專業定制。各款洗手盆櫃、鏡櫃、LED鏡櫃。洗手盆櫃有落地式、牆裝式，尺寸從18”至60”。多款名牌，自主品牌水龍頭。各款節水馬桶，智能馬桶。

二樓門類展廳：展廳10多個系列的室內木門，寬度從12”到36”，高度從80”到96”，有兩格，單格，平面，玻璃木門，空心門，實心門，衣櫃門，陽臺門，及訂做的PRE HUNG帶框門。

入戶門展區：近20款入戶金屬門，有鑄鋁門、銅門、鐵藝門。款式新穎，大氣莊重，安全可靠。有現貨跟定制！

各種五金，電類，水喉，常用工具，特殊輔助工具，各種Silicone, Caulking等現貨供應，方便一站式採購！不定期清倉物品免費贈送，歡迎來淘寶！

廚房展廳有知名品牌（方太、櫻花，千鶴，太平洋等）油煙機及灶具。二十多年廚櫃及石面設計經驗，提供專業服務給你們有效的建議為你們節省時間跟煩惱。

MOULDING展區有各種門線，門框板，地腳線，收邊條，天花板牆面防水裝飾PU-MOULDING，燈盤，羅馬柱。

飛達飛達，---- 效率是我們的宗旨，讓需要裝修的您不再東奔西跑，省時更省錢！

聯繫方式：

地址：27-20 College Point Blvd, Flushing NY 11354

電話：718-321-9111

網站：SISS.NYC

微信ID:siss2720 （加微信看特價）

精華 FAQ

  • 公司供應門類、浴室玻璃門、洗手盆櫃、馬桶、廚房設備、五金水電、工具及MOULDING等，涵蓋裝修常用品項，方便顧客一次採購齊全。

  • 二樓設有多系列室內木門，另有入戶金屬門展區；一樓則展示多款浴室玻璃門、洗手盆櫃、鏡櫃與智能馬桶，並可依尺寸專業定制。

  • 店家採工廠直銷模式，現貨供應且批發零售兼備，還有自備停車場與專業建議服務，能幫助裝修師傅、建築商與屋主省時又省錢。

巴西 法拉盛

上一則

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

下一則

周末好去處／小兔米菲快閃秀 5日可見面合影
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約遠大消防公司提供水電消防工程 一站式專業服務 新客戶首次簽年度合約可享優惠

紐約遠大消防公司提供水電消防工程 一站式專業服務 新客戶首次簽年度合約可享優惠
「168信用卡電腦公司」快速24小時到賬 商家資金運轉流暢

「168信用卡電腦公司」快速24小時到賬 商家資金運轉流暢
安裝太陽能成功減地稅25萬美元 愛美家太陽能專業為客申請安裝

安裝太陽能成功減地稅25萬美元 愛美家太陽能專業為客申請安裝
宏冠正大保全公司 技術產品物聯網合一監控

宏冠正大保全公司 技術產品物聯網合一監控

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？